C’è una frase che, negli ultimi mesi, abbiamo sentito pronunciare sempre più spesso: «Io di intelligenza artificiale non ci capisco niente.».

La dice il commerciante che osserva il proprio lavoro cambiare e teme di non riuscire a stare al passo. La dice un genitore, mentre vede suo figlio utilizzare strumenti che lui stesso fatica a comprendere. La dice chi ha aperto ChatGPT una volta, ha scritto una domanda, ha ricevuto una risposta poco utile e ha chiuso tutto pensando che, forse, l’intelligenza artificiale fosse soltanto l’ennesima moda del momento.

Poi c’è chi non ci prova nemmeno.

Non perché non sia curioso, ma perché ha paura di sbagliare. Sente parlare di prompt, framework, modelli, automazioni e pensa che questo nuovo mondo sia riservato agli informatici, alle grandi aziende o a chi ha studiato tecnologia.

È da questa distanza che nasce AI Per Tutti.

Non soltanto dalla volontà di raccontare quanto possa essere potente l’intelligenza artificiale, ma da una domanda molto più semplice e profondamente umana:

che cosa accade a chi rischia di rimanere indietro?

Un luogo gratuito da cui iniziare

AI Per Tutti è una nuova iniziativa gratuita di M5D Group, nata per rendere più comprensibile una tecnologia che oggi appare enorme, velocissima e, per molti, ancora difficile da avvicinare.

Il progetto parte da un principio essenziale: nessuno dovrebbe sentirsi inadeguato davanti a uno strumento tecnologico.

Usare l’intelligenza artificiale, infatti, non significa soltanto scrivere una domanda dentro una casella. Significa imparare a comunicare in modo più preciso, comprendere l’importanza del contesto e sapere che anche una piccola differenza nella richiesta può cambiare profondamente la qualità della risposta.

Chiedere semplicemente «scrivimi un testo» non equivale a spiegare chi siamo, a chi ci rivolgiamo, che cosa vogliamo comunicare e quale emozione desideriamo lasciare.

AI Per Tutti nasce per accompagnare le persone dentro questo nuovo linguaggio. Spiega come costruire un prompt efficace, quali errori evitare, come utilizzare i principali framework e come trasformare un’idea confusa in un’istruzione chiara e realmente utile.

Lo fa senza alzare barriere e senza dare per scontato che chi legge conosca già il significato dei termini più tecnici.

Perché, prima ancora di insegnare a utilizzare l’intelligenza artificiale, il progetto prova a restituire fiducia a chi non sa da dove cominciare.

Una versione pensata anche per i più piccoli

Uno degli aspetti più significativi del progetto è la presenza di una versione Kids.

Mentre gli adulti cercano ancora di comprendere che cosa sia davvero l’intelligenza artificiale, i bambini stanno già crescendo insieme a essa. La incontreranno a scuola, la utilizzeranno per studiare e la troveranno nei giochi, nei dispositivi e negli strumenti professionali che useranno domani.

Per loro l’intelligenza artificiale non rappresenterà necessariamente il futuro. Sarà, con ogni probabilità, una parte normale della vita quotidiana.

Proprio per questo è importante iniziare a spiegarla con attenzione.

Non per insegnare a un bambino a delegare ogni pensiero a una macchina, ma per aiutarlo a porre domande migliori, a coltivare la curiosità e a comprendere che una risposta generata da un sistema artificiale non diventa automaticamente vera.

L’obiettivo non dovrebbe essere soltanto crescere bambini capaci di utilizzare l’AI, ma accompagnarli affinché possano farlo senza perdere la fantasia, il senso critico e la capacità di ragionare con la propria testa.

In questo senso, la versione Kids non è una semplice estensione del progetto. È una scelta educativa.

Ed è anche una responsabilità.

La gratuità come scelta, non come slogan

Per chi conosce il percorso di M5D Group, AI Per Tutti non rappresenta un episodio isolato.

Cambiano i progetti e cambiano le persone a cui sono rivolti, ma sembra restare la stessa domanda di fondo:

possiamo mettere ciò che sappiamo a disposizione degli altri?

È accaduto con Famiglia Sicura, progetto nato per aiutare genitori e famiglie a orientarsi tra controllo parentale, dispositivi digitali e rischi della rete.

È accaduto con l’iniziativa dedicata alle attività turistiche del territorio reggino, alle quali sono stati offerti siti web gratuiti e multilingue per migliorare la propria presenza online.

È accaduto con il Bike Park M5D, uno spazio gratuito dedicato ai bambini e alle famiglie.

Un luogo fatto di biciclette, terra, movimento e libertà, nel quale la gratuità non era un elemento secondario, ma una promessa precisa: permettere a tutti di partecipare.

Oggi quella stessa idea ritorna in una forma diversa.

Questa volta non ci sono biciclette o percorsi all’aperto. Ci sono domande, strumenti digitali e una tecnologia che sta trasformando il modo in cui lavoriamo, studiamo e comunichiamo.

Il principio, però, rimane lo stesso: rendere accessibile ciò che rischia di restare distante.

Condividere conoscenza significa ridurre le distanze

Siamo abituati a pensare che aiutare significhi offrire qualcosa di materiale: uno spazio, un oggetto, una risorsa economica.

Esiste però anche una distanza meno visibile, che nasce quando il mondo cambia troppo rapidamente e alcune persone non riescono più a seguirlo.

La tecnologia corre. Le aziende si trasformano. Le professioni cambiano e nuovi strumenti entrano nella vita quotidiana prima ancora che molti abbiano avuto il tempo di comprenderli.

In questa distanza possono nascere paura, diffidenza ed esclusione.

AI Per Tutti prova a intervenire proprio qui, aprendo una porta a chi osserva l’intelligenza artificiale da lontano e non sa come avvicinarsi.

Non promette miracoli e non racconta la favola del successo facile. Non garantisce di trasformare chiunque in un esperto in pochi giorni.

Dice qualcosa di molto più concreto:

«Se vuoi capire, puoi iniziare da qui.».

Ed è forse proprio questa semplicità a dare valore al progetto.

Il futuro non dovrebbe essere un privilegio

Tra qualche anno, probabilmente, guarderemo all’intelligenza artificiale come oggi guardiamo Internet. Ci sembrerà normale e ci chiederemo come riuscissimo a lavorare, studiare e comunicare senza utilizzarla.

Oggi, però, siamo ancora nel tempo delle domande.

C’è chi sperimenta ogni nuovo strumento e chi ha paura persino di premere il pulsante sbagliato. C’è chi corre velocemente e chi rimane fermo, non per mancanza di volontà, ma perché nessuno gli ha ancora mostrato il primo passo.

È in momenti come questo che l’accesso alla conoscenza diventa decisivo.

Perché il futuro arriverà comunque. La vera scelta riguarda il numero di persone che saremo capaci di portare con noi.

Con AI Per Tutti, M5D Group sembra aver compiuto ancora una volta questa scelta.

Dopo aver cercato di aiutare le famiglie a muoversi con maggiore consapevolezza nel mondo digitale, dopo aver sostenuto le attività del territorio e dopo aver creato per i bambini uno spazio gratuito in cui pedalare, cadere e rialzarsi, oggi prova ad aprire un’altra porta.

Quella dell’intelligenza artificiale.

Una porta per gli adulti, per i professionisti, per chi lavora, per chi studia e per chi è semplicemente curioso.

E anche per quei bambini che un giorno, probabilmente, sorrideranno pensando che noi avevamo paura di una tecnologia che per loro sarà sempre esistita.

Il progetto si chiama AI Per Tutti.

Il nome contiene già la sua promessa.

Perché il futuro può correre quanto vuole, ma nessuno dovrebbe essere costretto a guardarlo passare da lontano.