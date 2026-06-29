Il presidente uscente ha tracciato il bilancio di un anno ricco di progetti per il territorio, dalla cardioprotezione alla solidarietà. Il nuovo presidente rilancia con l'Ambulatorio Solidale, il potenziamento delle città cardioprotette e nuovi interventi a favore della comunità

Si è svolto il 28 giugno 2026, in un clima di grande partecipazione ed emozione, la tradizionale Cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Polistena Brutium, momento simbolico che sancisce il passaggio delle consegne tra il presidente uscente, Cesare Laruffa, e il nuovo presidente per l’anno sociale 2026/2027, Angelo Chiaro.

Una serata intensa, caratterizzata dal forte richiamo ai valori del lionismo, del servizio e della responsabilità verso la comunità, che ha visto la presenza di numerose autorità civili, religiose e lionistiche.

Nel suo intervento conclusivo, Cesare Laruffa ha tracciato il bilancio di un anno definito “straordinariamente ricco di significato umano, associativo e civile”, ricordando come la guida del Club sia stata vissuta con dedizione, spirito di servizio e senso del dovere.

Un bilancio fatto soprattutto di risultati concreti.

Tra i progetti più significativi, Laruffa ha ricordato la realizzazione dell’iniziativa “4 Città della Piana Cardioprotette e Defibrillate”, con l’installazione di tredici defibrillatori tra Polistena, Candidoni, Scido e Terranova Sappo Minulio, la formazione di oltre duecento cittadini attraverso i corsi BLS-D, la cardioprotezione delle scuole superiori cittadine, la donazione di un defibrillatore alla Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi e l’installazione delle targhe identificative della città sede del Lions Club.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle iniziative di carattere sociale e sanitario: oltre 650 chilogrammi di generi alimentari raccolti per le famiglie in difficoltà, il progetto “Zaino Sospeso”, gli screening sanitari gratuiti, il progetto “Dopo di… Noi” dedicato alle persone con disabilità, la fornitura di protesi dentali e apparecchi ortodontici a persone in condizioni di fragilità economica, l’acquisto di attrezzature per il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” e le numerose attività di educazione alla salute, alla legalità e alla prevenzione.

Importante anche l’impegno sul fronte dell’educazione civica, con il progetto sull’educazione al sentimento e all’affettività culminato nella “Passeggiata contro le violenze”, che ha coinvolto oltre seicento studenti, l’installazione delle panchine rosse, il Progetto Martina presso l’Istituto “R. Piria” di Rosarno, gli incontri dedicati alla Scienza e alla Cosmologia al Polo Liceale di Cittanova e l’avvio del progetto “Orme verso il Futuro” nella Casa Circondariale “Luigi Daga” di Laureana di Borrello, finalizzato al reinserimento sociale attraverso percorsi di formazione professionale.

Nel suo intervento, Laruffa ha poi rivolto un forte richiamo ai valori fondanti del Lions International.

«Il Lions vive soltanto se i soci credono nel Lions, credono nel servizio e mettono il bene comune davanti agli interessi personali. Non esistono roccaforti da difendere né interessi da tutelare. Esiste soltanto il Club e la comunità che siamo chiamati a servire.»

Parole accompagnate da un passaggio particolarmente significativo dedicato al valore della dignità.

«La dignità non è in vendita. Non lo è nella vita, nelle istituzioni e neppure nel Lions.»

Un lungo applauso ha accompagnato il ringraziamento rivolto ai soci, al Presidente Onorario Mimmo Mobrici, alla memoria del fondatore Gianni Laruffa e, in modo particolare, a Claudio Roselli, indicato come punto di riferimento costante e prezioso collaboratore durante tutto il mandato.

Passando il testimone al nuovo Presidente, Laruffa ha espresso piena fiducia in Angelo Chiaro, assicurando il proprio sostegno leale e convinto.

Nel suo discorso d’insediamento, Angelo Chiaro ha raccolto idealmente l’eredità del presidente uscente, confermando la volontà di proseguire nel segno della continuità amministrativa e progettuale, consolidando quanto costruito e aprendo nuove prospettive di crescita.

Tra gli obiettivi del nuovo anno sociale figurano il potenziamento della rete delle città cardioprotette attraverso nuove collaborazioni con il mondo imprenditoriale, l’estensione dei corsi BLS-D per aumentare il numero dei cittadini formati alle manovre salvavita, nuovi screening sanitari gratuiti nelle piazze, iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità con giornate ecologiche e campagne di sensibilizzazione, oltre al rafforzamento dei progetti dedicati alla diffusione della cultura della legalità.

Particolare rilievo sarà attribuito alla conclusione e al rilancio del progetto “Orme verso il Futuro”, destinato a proseguire presso la Casa Circondariale “Luigi Daga” di Laureana di Borrello con l’obiettivo di estenderlo progressivamente ad altri istituti penitenziari della Calabria, quale esempio concreto di inclusione sociale e reinserimento attraverso il lavoro e la formazione.

Il progetto simbolo del nuovo mandato sarà tuttavia l’istituzione dell’Ambulatorio Solidale, che nascerà in collaborazione con il socio onorario Don Pino Demasi e con la Parrocchia Santa Marina Vergine. Un’iniziativa di straordinario valore sociale attraverso la quale i medici appartenenti al Lions Club metteranno gratuitamente a disposizione le proprie competenze professionali per garantire visite specialistiche e assistenza sanitaria alle persone e alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica, confermando la vocazione del Club ad essere presidio concreto di solidarietà e prossimità.

A concludere la cerimonia è stato il Secondo Vice Governatore eletto del Distretto 108Ya per l’anno sociale 2026/2027, Felice Raso Costabile, che ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Lions Club Polistena Brutium, definendolo una delle realtà più dinamiche e operative del Distretto.

Nel complimentarsi con Cesare Laruffa per il mandato appena concluso e con Angelo Chiaro per l’inizio della nuova esperienza, Raso Costabile ha sottolineato come il Club di Polistena rappresenti oggi un autentico punto di riferimento nel panorama lionistico calabrese, capace di trasformare i valori del servizio in opere concrete, promuovendo progettualità innovative, creando reti istituzionali e lasciando un’impronta significativa sul territorio.

La serata si è conclusa con il tradizionale scambio della Campana, simbolo della continuità del servizio lionistico e dell’impegno condiviso verso una comunità sempre più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni delle persone.