In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un pomeriggio di analisi e denuncia sulle violenze nei contesti di conflitto. Appuntamento martedì 24 novembre alle ore 17:30
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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione La Strada promuove l’incontro pubblico dal titolo “Lo stupro come arma di guerra”, un momento di approfondimento, memoria e denuncia dedicato a una delle forme più atroci e sistematiche di sopraffazione.
L’iniziativa si terrà martedì 24 novembre 2026, alle ore 17:30, presso la sede La Strada di via Placido Geraci n. 18 a Reggio Calabria.
Nei contesti bellici, il corpo delle donne viene troppo spesso trasformato in un vero e proprio terreno di conquista, umiliazione e punizione. La violenza sessuale in guerra non rappresenta un semplice effetto collaterale dei conflitti, ma una strategia deliberata utilizzata per terrorizzare le popolazioni civili, provocare gravidanze forzate, spezzare i legami familiari e comunitari e annientare la dignità delle persone.
L'incontro nasce con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza strumenti per comprendere la portata storica, sociale e psicologica di questo fenomeno, mantenendo alta l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani negli scenari di crisi internazionali.
A guidare la riflessione saranno gli interventi di tre relatori:
Romina Arena, scrittrice;
Giovanni Cordova, antropologo (Università “Federico II” di Napoli);
Nadia Modafferi, psicologa e psicoterapeuta (Associazione Coopisa).