Nel corso dell’iniziativa sono stati affrontati i principali miti e le verità sull’allattamento al seno, i benefici per la salute della mamma e del bambino e i consigli pratici utili ad affrontare questa importante fase della vita

Si è svolto nella sede del Consultorio Familiare di Locri, all’Ospedale Civile di Locri, l’11° Flash-Mob Regionale “Io allatto a km 0”, iniziativa dedicata alla promozione e al sostegno dell’allattamento al seno, nell’ambito della Settimana per l’Allattamento Materno (SAM 2026).

L’evento è rientrato tra le attività sostenute dal Dipartimento “Salute e Servizi Sanitari” – Settore 4 (PL11 del Piano Regionale di Prevenzione), promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (ASP), in sinergia con la Regione Calabria e il Servizio Sanitario Regionale.

L’incontro è stato curato dalla dott.ssa Giulia Audino, ginecologa, dalla dott.ssa Santina Cova, psicologa, e dall’infermiera professionale Teresa Carabetta, che hanno accompagnato i partecipanti in un momento di informazione e confronto dedicato al tema “Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”.

Nel corso dell’iniziativa sono stati affrontati i principali miti e le verità sull’allattamento al seno, i benefici per la salute della mamma e del bambino e i consigli pratici utili ad affrontare questa importante fase della vita. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di offrire alle coppie informazioni corrette e consapevoli, favorendo al contempo spazi di ascolto e condivisione tra mamme e professionisti della salute, fondamentali per accompagnare i genitori nei primi mesi di vita del neonato.

L’appuntamento ha confermato il ruolo centrale del Consultorio Familiare di Locri come punto di riferimento per le famiglie e presidio gratuito di prevenzione e sostegno alla maternità. Promuovere l’allattamento al seno significa, infatti, riconoscerne non soltanto il valore di primo e completo alimento per il neonato, ma anche la rilevanza per la salute pubblica, il benessere emotivo e la sostenibilità ambientale. Un legame unico tra mamma e bambino, capace di favorire protezione, sicurezza e stabilità emotiva, che attraverso iniziative come questa viene sostenuto e valorizzato anche sul piano della consapevolezza collettiva.