Cancelli sbarrati nel pomeriggio e aree chiuse ai visitatori. Da oggi il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri è costretto a ridimensionare drasticamente la propria offerta culturale a causa di una cronica mancanza di personale che, nelle ultime ore, ha raggiunto il punto di non ritorno. A far precipitare la situazione è stata la scadenza naturale dei contratti a tempo determinato parziale che, fino a ieri, permettevano di coprire i turni. Si tratta di lavoratori entrati inizialmente tramite tirocinio e poi prorogati grazie a specifiche procedure regionali. Una boccata d’ossigeno venuta meno oggi: la normativa non consente ulteriori rinnovi e, all’orizzonte, non ci sono ancora percorsi avviati per la loro stabilizzazione.

Un problema che accomuna diversi presidi culturali calabresi, come quello della vicina Bova Marina, ma che a Locri si traduce immediatamente in un taglio netto dei servizi. Con l’organico ridotto all'osso, la direzione ha dovuto rivedere il calendario delle visite: il Museo archeologico nazionale e l'area di Marasà resteranno aperti esclusivamente dal giovedì alla domenica, dalle 9 alle 14. Chiusi al pubblico, invece, il complesso museale del Casino Macrì e l’area di Centocamere. Orari ridotti anche per il Museo del territorio di Palazzo Nieddu, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, con rientri pomeridiani limitati al martedì e al venerdì dalle 14 alle 17.

A fotografare con amarezza lo stato dell'arte è la direttrice del Parco, Elena Trunfio, che si ritrova a gestire uno dei siti più importanti della Magna Grecia con numeri ben al di sotto della soglia minima di sicurezza e accoglienza. «Avevo sette colleghi a tempo determinato e sei a tempo indeterminato, meno del minimo indispensabile per garantire l’apertura ordinaria», spiega la direttrice, non nascondendo la frustrazione per uno stop forzato che frena la crescita del sito.

«C'è grande rammarico – aggiunge Trunfio – perché in questi ultimi cinque anni abbiamo cercato di lavorare in modo molto puntuale per garantire la massima fruizione possibile del parco e del museo. Purtroppo, senza dipendenti, tutto questo lavoro viene inevitabilmente minato. Riusciremo ad aprire soltanto di mattina, mentre tutte le attività pomeridiane verranno annullate».

Lo sguardo resta ora rivolto a Roma, nella speranza che i tempi della burocrazia non allunghino troppo l’agonia dei siti culturali della Locride. «Al momento è in corso il concorso ministeriale per gli assistenti alla valorizzazione – conclude la direttrice – e speriamo davvero di poter avere a breve delle nuove immissioni in ruolo per tornare alla normalità».