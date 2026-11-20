C’è un’Italia che non fa rumore, che non occupa i talk show e non sventola bandiere virtuali, ma che ogni giorno si mette a disposizione degli altri. È l’Italia di chi tutela i diritti, difende la dignità e sostiene chi ha scelto di servire lo Stato. È a questa Italia che il Movimento Stella Tricolore ha deciso di dedicare una nuova, concreta iniziativa: la consegna di riconoscimenti a enti, associazioni, sindacati e persone che si distinguono per l’operato a favore della popolazione e del bene comune.

Il primo atto di questa campagna di gratitudine si è svolto mercoledì 19 novembre presso la sede regionale calabrese del Sindacato USIC dei Carabinieri a Locri. A consegnare la targa sono stati il Presidente del Movimento, dott. Donato Allocca, e il Coordinatore nazionale, dott. Antonio Allocca. A riceverla, il Segretario regionale Calabria dell’USIC, dott. Andrea Calarota, insieme al direttivo e a numerosi iscritti.

Nel corso della cerimonia, il Presidente Allocca ha espresso parole di profondo apprezzamento per il lavoro svolto dal sindacato, definendo l’USIC «un vero e proprio supporto attivo ed esistente che aiuta da dietro le quinte tutti i Carabinieri affinché siano tutelati e aiutati nelle loro difficoltà». Un impegno, ha sottolineato, che l’USIC porta avanti non solo con la faccia, ma soprattutto con il cuore: a differenza di tanti altri sindacati, questo è un organismo che ci mette anima e dedizione, operando a livello nazionale per tutti i Carabinieri, con una presenza concreta e costante al fianco di chi indossa la divisa.

Il Segretario regionale, dott. Andrea Calarota, ha a sua volta ringraziato il Movimento per l’attenzione dimostrata, sottolineando come questo gesto sia il segno concreto che l’impegno quotidiano non passa inosservato e che il duro lavoro di anni sta trovando il giusto riscontro. «Affinché sempre più persone possano riconoscere l’importanza di un sindacato come quello dell’USIC a supporto dei Carabinieri», ha osservato.

Sulla targa consegnata è impressa una formula che riassume il senso profondo dell’iniziativa: «un vero e proprio riconoscimento per l’impegno e la dedizione profusi per la tutela della dignità e dei diritti». Parole che calzano perfettamente con la missione del Movimento Stella Tricolore: ridare dignità agli italiani che vedono calpestati i propri diritti, restituire valore a chi lavora per il bene comune e far emergere ciò che di buono ancora esiste nel Paese. Il Movimento ci tiene particolarmente a questo tipo di riconoscimenti. Nato nel popolo e per dare voce al popolo, ha voluto in questo caso prestare la propria voce per dire grazie a chi si prodiga ogni giorno per la comunità e per la dignità. Soprattutto verso coloro che, in questo periodo storico, vengono malvisti o, peggio, considerati nemici da alcune frange di persone: uomini e donne in divisa che continuano a servire lo Stato con lealtà, spesso pagando un prezzo alto di incomprensione e di attacchi ideologici.

Questa di Locri non è un episodio isolato. È la prima di tante tappe che il Movimento ha in programma. L’obiettivo è chiaro: far sì che chi si mette a disposizione degli altri – lavorando nel sociale, garantendo diritti, tutelando la dignità – riceva un riconoscimento adeguato al proprio impegno, come segno di riconoscenza e di gratitudine collettiva. In un tempo in cui spesso si premiano le apparenze e si dimenticano i fatti, il Movimento Stella Tricolore sceglie la strada opposta: quella di guardare chi serve davvero, chi non chiede applausi ma continua a fare il proprio dovere. E di dire, con un gesto semplice e solenne: grazie.