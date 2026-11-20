Partecipazione delle istituzioni e delle Forze dell'Ordine all'iniziativa promossa da Sara Assicurazioni, ACI Sport e Automobile Club Reggio Calabria. Il Direttore Giuseppina Danile: «L'Automobile Club è a disposizione di tutte le scuole della provincia per promuovere giornate di educazione stradale».

La sicurezza stradale entra in classe e diventa occasione di confronto, formazione e sensibilizzazione per le nuove generazioni. Ha fatto tappa giovedì 19 novembre, presso il Liceo «G. Mazzini» di Locri, il Sara Safe Factor, il progetto educativo promosso da Sara Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice ufficiale dell'ACI, in collaborazione con ACI Sport e l'Automobile Club di Reggio Calabria.

Protagonista della giornata Andrea Montermini, campione delle piste automobilistiche di F1, da oltre dieci anni impegnato nel progetto Sara Safe Factor per trasmettere ai giovani, attraverso la propria esperienza sportiva e professionale, l'importanza del rispetto delle regole e di una guida consapevole e responsabile.

Un incontro dinamico e partecipato, durante il quale gli studenti hanno potuto ascoltare testimonianze, ricevere consigli pratici e confrontarsi sui comportamenti corretti da adottare sulla strada: dalla posizione di guida all'impugnatura del volante, dalle frenate di emergenza ai rischi legati alla distrazione. Un messaggio che riguarda tutti gli utenti della strada, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

L'iniziativa ha registrato una significativa presenza istituzionale, a conferma dell'importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni e Forze dell'Ordine nella diffusione della cultura della prevenzione.

A fare gli onori di casa la Dirigente scolastica del Liceo Mazzini e del distaccamento di Siderno, prof.ssa Rosalba Antonella Zurzolo, che ha accolto l'iniziativa favorendo un'importante occasione formativa per gli studenti.

Presenti per la Polizia Stradale la Comandante del Distaccamento di Brancaleone, Ispettrice Isabella Albini, accompagnata dall'Assistente Capo Coordinatore Antonia Zirilli; per l'Arma dei Carabinieri il Capitano Salvatore Scotto di Perta del comando di Locri, accompagnato dal Maresciallo Capo Antonio Mirarchi; per la Guardia di Finanza il Luogotenente Graziano Nadile, accompagnato da Francesco Esposito.

Ha preso parte all'incontro anche l'Assessore del Comune di Locri, Domenica Bumbaca, testimoniando l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso le iniziative rivolte ai giovani e alla sicurezza del territorio.

Il Presidente dell'Automobile Club di Reggio Calabria, rag. Giuseppe Martorano, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa e per la partecipazione degli studenti e delle autorità presenti, segno di un'importante sinergia, sottolineando il valore del progetto Sara Safe Factor quale importante strumento di formazione e sensibilizzazione.

Un messaggio significativo è arrivato anche dal Direttore dell'Ente, Giuseppina Danile, che ha voluto sottolineare la disponibilità dell'Automobile Club a estendere queste esperienze formative a tutto il territorio provinciale:

«L'Automobile Club di Reggio Calabria mette a disposizione la propria collaborazione e la propria esperienza a tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria, di ogni ordine e grado, che desiderino organizzare corsi di sicurezza stradale o vere e proprie giornate formative dedicate ai propri studenti. Il tema della sicurezza stradale è importantissimo e rappresenta una cultura che deve essere trasmessa e insegnata sin da piccoli. Educare i bambini e i ragazzi al rispetto delle regole, alla consapevolezza dei rischi e alla responsabilità nei comportamenti significa investire concretamente nella tutela della vita e nella sicurezza di tutti».

L'Automobile Club di Reggio Calabria rivolge un sentito ringraziamento alla Dirigente scolastica Rosalba Antonella Zurzolo per l'accoglienza e la disponibilità, alle rappresentanze della Polizia Stradale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la partecipazione, all'Assessore Domenica Bumbaca, ad Angela Gravina, Agente di Siderno di Sara Assicurazioni, e alla Delegazione ACI di Locri, in particolare a Daniela D'Ancora, per il prezioso supporto organizzativo e la collaborazione nella realizzazione dell'evento.