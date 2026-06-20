Con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento dei pedoni, il Comune di Locri decide di mettere un freno al caos della mobilità selvaggia su marciapiedi e aree pedonali tramite apposita ordinanza. Un provvedimento drastico ma ritenuto necessario per garantire la sicurezza di cittadini e turisti che passeggiano sul Lungomare “Zaleuco” e nelle principali piazze cittadine. L’ordinanza entrerà in vigore a partire da domani, 20 giugno, e resterà valido per tutto il periodo estivo fino al 20 settembre 2026.

La stretta riguarda la regolamentazione dei velocipedi – inclusi quelli a pedalata assistita (e-bike) – e dei monopattini, sia elettrici che tradizionali. Per questi mezzi sarà tassativamente vietato circolare sui marciapiedi del lungomare e all'interno delle piazze della città. L'obiettivo della giunta comunale è chiaro: restituire gli spazi pedonali alle famiglie, ai bambini e agli anziani, evitando il rischio di investimenti e collisioni che spesso si registrano nei mesi di punta.

L'amministrazione fa sul serio e non si limiterà ai semplici avvertimenti. Per chi non rispetterà le nuove regole sono previste sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente pesanti, che andranno da un minimo di 42 euro fino a un massimo di 173 euro. I controlli da parte della Polizia Locale verranno intensificati già dalle prossime ore nei punti nevralgici della movida estiva locrese. L’invito ai ciclisti e ai fruitori dei monopattini è dunque quello di utilizzare esclusivamente la carreggiata stradale nel rispetto del codice della strada, lasciando il marciapiede a chi si muove a piedi.