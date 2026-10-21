Nella Corte del Palazzo di Città di Locri un evento dedicato alla sensibilizzazione, alla solidarietà e alla vita. Sarà presentato Zoi, il dolce per la vita. Madrine Donatella Gimigliano e Noemi Spinetti

Domenica 25 ottobre 2026, a partire dalle ore 18.00, nella Corte del Palazzo di Città di Locri, si terrà “Locride in Rosa – Per un comune inno alla vita e alla vitalità”, evento conclusivo delle attività di sensibilizzazione per l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Angela Serra” – Sezione Locride, con il patrocinio della Città di Locri – Assessorato alla Cultura, ideata e organizzata da Francesca Verteramo e le volontarie dell’“Angela Serra” in collaborazione solidale con la project event Teresa Sainato.

Dopo i saluti istituzionali, informazione e prevenzione faranno da filo conduttore al talk dedicato alla salute e all’importanza della diagnosi precoce, moderato da Donatella Gimigliano, giornalista, presidente dell’Associazione Consorzio Humanitas, ideatrice di “Women for Women against Violence” e componente della Task Force Senologica della LILT, madrina dello spazio talk. Interverranno: Remos Remont, radiologo Ospedale civile di Locri, Lucia Pedullà, tecnico radiologo Ospedale civile di Locri, Giulia Audino, ginecologa, Silvia Femia, psiconcologa “Angela Serra”, Hilary Di Sibio, biologa nutrizionista, Mirella Marando, consulente benessere oncologico.

Al centro della manifestazione il benessere legato al gusto con la presentazione di “Zoi”, un dolce per la vita, realizzato dalle pasticcerie della città che hanno aderito al progetto. Una proposta di dolce con pochi zuccheri, in linea con l’esigenza di unire il piacere del palato alla tutela della salute, che va oltre la singola giornata e sarà punto di partenza di un progetto più vasto. Un morbido e gustosissimo fiocco rosa che prende il nome dal greco Zoè, vita, per muovere dalle nostre radici e guardare al futuro con energia e fiducia. Madrina del progetto ZOI la social media influencer, Noemi Spinetti.

A conclusione, l’Associazione “Tangomalia” di Giuseppina Romeo si esibirà nella Milonga.

Il progetto che vede uniti istituzioni, associazioni, professionisti, attività produttive e cittadini per dare voce a un messaggio condiviso, perché la prevenzione è un impegno che riguarda tutti e che, ormai da tempo, trova una particolare attenzione nella Locride.