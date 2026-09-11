Spegnerà i motori sabato 12 settembre il collegamento diretto senza cambi tra la Locride e Roma. Giunge così a conclusione la fase di sperimentazione dell’Intercity, attivato lo scorso 6 luglio su forte spinta del territorio. Un'iniziativa nata per dare risposta alle storiche carenze infrastrutturali dell'area, promossa dal sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito nell'ambito del piano "Gelsomini Link", e sostenuta da diverse associazioni locali battutesi per rompere un isolamento ferroviario ormai annoso.

I numeri di questi due mesi tracciano un bilancio decisamente positivo sul fronte della risposta dell'utenza. Soprattutto nei primi fine settimana di agosto si è registrato un vero e proprio boom di passeggeri, a testimonianza di quanto la tratta fosse attesa e richiesta da residenti, fuori sede e turisti. Nonostante le criticità legate ai tempi di percorrenza, con evidenti rallentamenti e una marcia decisamente lenta nel tratto da Salerno verso sud, il giudizio di chi ha viaggiato a bordo è stato ampiamente favorevole, premiando la comodità di un viaggio senza lo stress dei cambi intermedi.

Resta ora da capire cosa ne sarà di questo collegamento. Al momento, infatti, non ci sono certezze ufficiali sul futuro della linea: non è dato sapere se si sia trattato di un semplice test estivo destinato ad andare in soffitta o se il servizio verrà riattivato e reso strutturale nelle prossime settimane. La palla passa ora ai tavoli tecnici e alle istituzioni, chiamate a decidere se confermare un presidio di mobilità rivelatosi fondamentale per la costa ionica.