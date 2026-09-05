In seguito alla grande affermazione dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, diretta dal maestro Maurizio Managò al The World Orchestra Festival di Vienna 2026 dello scorso luglio, con grande soddisfazione l'associazione Culturale Paolo Ragone ha ricevuto una lettera d'Encomio direttamente dal Presidente del Parlamento Europeo, onorevole Roberta Metsola.

«Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ai giovani musicisti dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello per il risultato conseguito in occasione della dodicesima edizione del World Orchestra Festival di Vienna.

II Premio di Platino rappresenta un importante riconoscimento del talento, dell'impegno e della passione che questi giovani hanno saputo esprimere attraverso la musica.

Le mie congratulazioni vanno anche al Maestro Maurizio Managò per il riconoscimento ricevuto per la direzione d'orchestra e per la nomina nel Comitato Artistico del Festival, al Maestro Alessio Giordano per il premio come miglior solista e all'Associazione "P. Ragone", che negli anni ha sostenuto questo prezioso percorso educativo e artistico.

La musica ha una straordinaria capacità di unire persone, generazioni e culture diverse. È anche questo lo spirito dell'Unione europea: popoli con storie e tradizioni diverse che scelgono di costruire qualcosa insieme, facendo della propria diversità una forza. Come in un'orchestra, è dall'ascolto reciproco e dal contributo di ciascuno che nasce qualcosa di più grande.

II vostro successo porta con sé proprio questo messaggio e dimostra come il talento dei nostri giovani possa contribuire a mantenere vivo il patrimonio culturale europeo e a proiettarlo verso il futuro. L'Europa è orgogliosa di voi e voi, a vostra volta, potete essere orgogliosi di rappresentare nel mondo il meglio della cultura europea.

A tutti voi rivolgo i miei migliori auguri affinché questo prestigioso traguardo sia soltanto una delle tante tappe di un percorso ricco di nuove soddisfazioni e successi».

Ecco il commento dell’eurodeputato (Fratelli d’Italia – Ecr) Denis Nesci.

«Avevo voluto portare personalmente all’attenzione della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, lo straordinario risultato ottenuto dall’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello al World Orchestra Festival di Vienna, chiedendole un segnale di attenzione e di riconoscimento nei confronti di questi giovani talenti calabresi. La Presidente ha accolto la mia richiesta e desidero ringraziarla sinceramente per aver voluto rivolgere un messaggio ufficiale all’Orchestra e alla comunità di Laureana. Ho ritenuto importante – prosegue Nesci – che un risultato di questa portata non rimanesse soltanto un motivo di orgoglio locale o regionale, ma arrivasse nel cuore delle istituzioni europee. Quando dei giovani calabresi riescono ad affermarsi in una competizione internazionale così prestigiosa, rappresentando la nostra terra attraverso la cultura e la musica, abbiamo il dovere di valorizzarli e di far conoscere la loro storia.

Particolarmente significative sono le parole con cui la Presidente Metsola ricorda che la musica è capace di unire persone, generazioni e culture diverse e che proprio in questo risiede lo spirito dell’Unione europea. È un messaggio che restituisce pienamente il valore dell’esperienza vissuta dall’Orchestra di Laureana.

Questo – sottolinea l’eurodeputato – è anche il senso del lavoro che porto avanti quotidianamente: avvicinare sempre di più la Calabria all’Europa e l’Europa alla Calabria, facendo in modo che le nostre eccellenze, i nostri talenti e le esperienze positive dei nostri territori possano trovare attenzione e riconoscimento nelle istituzioni europee.

Ringrazio quindi ancora una volta la Presidente Metsola per avere accolto la mia richiesta con grande sensibilità istituzionale. E rinnovo le mie congratulazioni al Maestro Managò, al Maestro Giordano, all’Associazione “P. Ragone”, alle famiglie e, soprattutto, a tutti i ragazzi dell’Orchestra.

C’è una frase della Presidente che credo rappresenti il riconoscimento più bello: “L’Europa è orgogliosa di voi”. Portare il talento di Laureana e della Calabria all’attenzione della Presidenza del Parlamento europeo era il nostro obiettivo. Oggi quelle parole rappresentano un motivo di orgoglio per Laureana di Borrello e per l’intera Calabria».