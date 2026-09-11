A segno la Calabria con il Lotto, grazie a una tripletta da 90mila euro nell'estrazione di giovedì 10 settembre: come riporta Agipronews, centrati 50mila euro a Melito di Porto Salvo (RC) con il terno «Oro» 11-14-31 sulla ruota di Bari in un punto vendita di Via Nazionale.

Da segnalare anche due vincite in provincia di Cosenza di cui una da 25mila euro a Spezzano della Sila (in Corso Europa) grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Milano, e una da oltre 15mila euro a Celico (in Via Roma) con un terno e tre ambi sulla ruota di Milano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,4 milioni di euro, per un totale di 845,3 milioni di euro da inizio 2026.