Il progetto del Piano di Ripresa e Resilienza di riferimento è quello che riguarda anche la riqualificazione del waterfront di Roccella Jonica e Marina di Gioiosa

« È una notizia attesa e decisiva per il futuro del lungomare di Caulonia. Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha autorizzato – annuncia il comune di Caulonia – il Comune capofila di Roccella Jonica all'utilizzo delle economie derivanti dal progetto Pnrr per la riqualificazione del waterfront dei Lungomari di Caulonia, Roccella Jonica e Marina di Gioiosa (CUP B25I22000000006), al fine di finanziare il ripristino del tratto di lungomare di Caulonia devastato dal Ciclone Harry nel gennaio scorso.

Il Ciclone Harry e danni al lungomare

Nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2026, il Ciclone Harry ha colpito con violenza eccezionale l'intera costa jonica calabrese, provocando una grave emergenza meteorologica con intensi venti di burrasca e mareggiate di straordinaria potenza. Il Lotto 3 del progetto – quello insistente sul Comune di Caulonia – ne ha subito le conseguenze più devastanti: crolli della pavimentazione, cedimento del muro paraonde e ingenti danni alle strutture esistenti lungo l'intero tratto della passeggiata. Un intervento che si trovava all'85% di avanzamento è risultato, all'indomani dell'evento, quasi completamente distrutto.

A seguito dell'evento, il Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 ha dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria . Il Comune di Caulonia è stato incluso nell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, un riconoscimento dell'effettivo interessamento del territorio dagli eventi calamitosi.

La risposta del Ministero: via libera all'utilizzo delle economie

Con nota pervenuta il 27 aprile 2026, il Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno, ha accolto l'istanza formulata dal Comune di Roccella Jonica, autorizzando l'utilizzo delle economie per il ripristino del lungomare di Caulonia. Il provvedimento riconosce espressamente la natura eccezionale dell'evento meteorologico e la conseguente impossibilità di imputare i danni all'ente.

Si tratta di un risultato di importanza straordinaria, frutto di un intenso lavoro istruttorio condotto dai due Comuni e dagli uffici tecnici, che ha consentito di salvaguardare l'intero finanziamento Pnrr e di garantire il ripristino di un'opera fondamentale per la città e per i suoi cittadini.

«Questa autorizzazione ministeriale rappresenta per la nostra comunità una vittoria importante, ottenendo con tenacia e nella piena consapevolezza dei diritti che ci spettavano – dichiara il Sindaco Francesco Cagliuso. – Il Ciclone Harry ha distrutto un'opera pubblica su cui avevamo investito risorse, energie e speranze. Non ci siamo arresi. Abbiamo lavorato senza sosta, insieme al Comune di Roccella Jonica e agli uffici tecnici, per dimostrare che ci trovavamo di fronte a un evento di forza maggiore del tutto imprevedibile. Il Ministero lo ha riconosciuto, e oggi possiamo finalmente avere certezza di potere utilizzare queste risorse. Dobbiamo ringraziare anche il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo per l'interessamento e il prezioso supporto».