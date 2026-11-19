Immatricolazioni in aumento del 46% nel triennio, copertura totale delle borse di studio e bilanci in attivo con oltre 6 milioni di utile: l'ateneo reggino traccia il bilancio tra didattica, ricerca e nodi perequativi

L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria si proietta nel futuro qualificandosi come un solido "ateneo di prossimità" capace di valorizzare il potenziale dei giovani e trasformarlo in risultati concreti. È questo in estrema sintesi il senso della relazione inaugurale dell'Anno Accademico 2026/2027, illustrata dal Rettore Giuseppe Zimbalatti che ha sciorinato una serie di dati che attestano una crescita «quantitativa e qualitativa» nettamente superiore alla media del sistema universitario italiano.

Esplosione delle immatricolazioni e regolarità negli studi

I dati indicano una spinta espansiva importante per l’Ateneo: gli iscritti complessivi hanno superato quota 6.100 (+6% su base annua e +26% nel triennio), mentre le matricole sono salite a oltre 1.850 (+10% nell'ultimo anno e +46% rispetto al 2021/2022). Secondo le rilevazioni ANVUR, la crescita degli immatricolati puri registra un +48%, a fronte di una media nazionale del +3%. Parallelamente, l'offerta formativa è passata da 22 a 28 corsi di laurea, arricchendosi di percorsi innovativi come Biotecnologie per la Sostenibilità e del lavoro istituzionale per l'avvio del corso in Medicina e Chirurgia.

Alla crescita numerica si accompagna un netto miglioramento della regolarità delle carriere studentesche: per quanto riguarda i laureati in corso, la quota è salita dal 39% al 53%; nelle progressione al 2° anno, il 48% degli studenti supera la soglia dei 40 CFU (superando il 45% della media nazionale); poi, il 75% dei laureati completa gli studi entro il primo anno fuori corso (rispetto a meno di due su tre a livello nazionale).

Secondo AlmaLaurea, l'80% dei laureati risceglierebbe lo stesso corso (contro il 72% della media italiana) e oltre il 91% si dichiara complessivamente soddisfatto.

Diritto allo studio, ricerca internazionale e conti in attivo

Sul fronte del welfare, l'ateneo conferma per il quarto anno consecutivo il 100% di copertura delle borse di studio per gli idonei, misura che beneficia oltre il 35% della popolazione studentesca totale. Questo risultato è valso all'università reggina il primo posto assoluto in Italia per borse di studio nella classifica Censis sui piccoli atenei statali, dove la Mediterranea è salita al terzo posto generale.

Anche la ricerca scientifica vanta indici di rilevanza globale: 22 ricercatori dell'ateneo (pari a circa il 10% dell'organico docente, contro il 7,8% della media nazionale) rientrano nel top 2% degli studiosi più citati al mondo nella graduatoria stilata dalla Stanford University. Inoltre, l'ateneo ha già certificato oltre 30 milioni di euro di spesa PNRR e sta realizzando un nuovo plesso laboratoristico di 3.000 metri quadrati operativo entro il 2027.

Dal punto di vista economico, il bilancio consuntivo 2025 si chiude con un utile superiore a 6 milioni di euro (con una media annua di oltre 6,5 milioni nel quadriennio recente) e un incremento di 1,1 milioni di euro sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).

Resta tuttavia aperto il nodo della no-tax area: in Calabria la quota di studenti esenti dalle tasse raggiunge il 65% (rispetto al 35% del Centro-Nord), una forte sproporzione che limita la capacità di reclutamento dell'ateneo a causa dei parziali rimborsi statali e per la quale il Rettore ha sollecitato un riequilibrio dei criteri perequativi a livello nazionale

L’integrazione con il Tessuto Urbano

La relazione traccia anche le linee guida dello sviluppo edilizio e urbanistico, orientate a fare di Reggio Calabria una "città universitaria" integrata. Il rettore Zimbalatti ricorda che il Masterplan d'Ateneo prevede la bonifica e riconversione dell'area ex Ardis (precedentemente caratterizzata da incompiuti in cemento) in un parco urbano della scienza e dello sport. L'intervento è sostenuto da una legge regionale specifica (promossa dal presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo) e dalle garanzie finanziarie del MUR. C’è poi il Campus del Mediterraneo con l’ex Convento destinato a residenzialità studentesca, formazione e socialità interculturale, il progetto nasce da un finanziamento ministeriale promosso dall'allora parlamentare Francesco Cannizzaro, oggi sindaco di Reggio Calabria.

In tema di infrastrutture viarie della Cittadella universitaria, Zimbalatti ha ricordato come durante l'estate 2026 è stata inaugurata la nuova viabilità interna ed esterna, realizzata con il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il sostegno della senatrice Tilde Minasi.

Per ciò che riguarda invece i Patti Territoriali e l’Azienda Agraria, il Rettore ha rimarcato come l'Ateneo ha attivato la sede del Polo Formativo Regionale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e promosso due Patti Territoriali per l'Alta Formazione con il sistema delle imprese, affiancati dal rilancio dell'Azienda Agraria Sperimentale.