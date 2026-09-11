La tradizionale cerimonia si è svolta oggi all’Eremo, alla vigilia della Processione. Il primo cittadino ha partecipato anche al rito della discesa e della risalita del quadro attraverso l’antico meccanismo dell’altare
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Si è conclusa poco fa, all’Eremo, la tradizionale cerimonia di incoronazione del quadro della Madonna della Consolazione, uno dei momenti che precedono la festa della Patrona e la solenne Processione per le vie della città.
Un appuntamento che si rinnova ogni anno, secondo una tradizione profondamente radicata nella devozione dei reggini, ma che questa volta ha registrato una novità: per la prima volta il sindaco di Reggio Calabria ha partecipato attivamente alla cerimonia di incoronazione del quadro.
Il primo cittadino ha preso parte al rito anche nel suo momento più caratteristico, quello legato al particolare meccanismo che consente di far scendere e risalire il quadro. Attraverso una manovella, il quadro viene calato dalla sua posizione sull’altare e portato davanti ai fedeli, dove vengono apposti i gioielli. Terminata la cerimonia, lo stesso meccanismo viene azionato nuovamente per riportare il quadro nella sua collocazione originaria, in cima all’altare dell’Eremo.
Un gesto che fa parte della tradizione della vigilia, ma che quest’anno si è arricchito di un elemento inedito: la partecipazione diretta del sindaco, Francesco Cannizzaro, presente a uno dei momenti più suggestivi e simbolici delle celebrazioni mariane.