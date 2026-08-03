L’iniziativa, organizzata da amministrazione comunale, Pro Loco e associazioni I Baroncini, Auser e Oppido Vive

Una lunga scia di magliette rosa ha attraversato le vie di Oppido Mamertina, trasformando una passeggiata in un forte messaggio di sensibilizzazione, vicinanza e speranza. La prima edizione della Marcia Rosa “Città di Oppido Mamertina”, svoltasi ieri, 2 agosto, nell’ambito del programma estivo “Aria d’Estate Mamertina” promosso dall’Amministrazione Comunale, ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 200 persone che hanno scelto di camminare insieme per sostenere la prevenzione oncologica e la ricerca.

Dal punto di ritrovo in piazza San Rocco fino all’arrivo in Piazza Umberto I, cittadini, associazioni, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e volontari hanno condiviso un percorso carico di significato, testimoniando come la solidarietà sappia unire un’intera comunità attorno a un obiettivo comune.

Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato alle testimonianze di chi vive quotidianamente la sfida della malattia. Storie di forza, resilienza e speranza che hanno coinvolto profondamente i presenti, ricordando quanto la prevenzione sia fondamentale e quanto sia importante non lasciare mai solo chi affronta un percorso così delicato.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale di Oppido Mamertina insieme alla Pro Loco e alle associazioni I Baroncini, Auser e Oppido Vive, è nata con uno scopo preciso: contribuire all’acquisto di poltrone chemioterapiche da donare al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

L’obiettivo ha trovato una risposta concreta nella generosità dei partecipanti. Grazie alle offerte raccolte durante la manifestazione e al ricavato della vendita delle angurie acquistate dall’Amministrazione Comunale e distribuite al termine della marcia dalle associazioni partner, sono stati raccolti 1.851 euro, somma che sarà interamente destinata al progetto solidale.

La prima Marcia Rosa lascia così un messaggio che va oltre il risultato economico raggiunto: quello di una comunità che ha scelto di mettersi in cammino insieme, dimostrando che la prevenzione, la sensibilizzazione e la solidarietà possono diventare un patrimonio condiviso capace di fare davvero la differenza.