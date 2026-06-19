Marina di Gioiosa Ionica si prepara ad aprire ufficialmente la stagione estiva con un evento che unisce gastronomia d'eccellenza, intrattenimento e solidarietà. Il 21 e 22 giugno la nuova Piazza dei Marinari ospiterà la prima edizione di «A•mare - Stars and Charity», manifestazione ideata dallo chef Riccardo Sculli e dall'associazione Marinamo ETS con il sostegno dell'amministrazione comunale.

L'iniziativa, presentata nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune, punta a valorizzare le eccellenze del territorio e, al tempo stesso, a sostenere il reparto di Oncologia dell'ospedale di Locri. «A•mare è molto più dell'inaugurazione della nostra estate: è la dimostrazione che la Calabria deve puntare in alto», afferma il sindaco Rocco Femia. «Per questo primo appuntamento volevamo un evento con un'anima. Non celebriamo soltanto il nostro cibo eccezionale, ma diamo valore al nostro mare e alla nostra innata capacità di accoglienza, proponendo una visione nuova del territorio. E soprattutto non dimentichiamo chi ha più bisogno».

Il programma prenderà il via il 21 giugno alle 18.30 con «A.Mare for Charity», una maratona musicale e artistica aperta al pubblico che vedrà alternarsi sul palco Leandro Grillo, i Gameboys e Antonio Catalano.

Il giorno successivo sarà invece dedicato alla cena di gala «Un Mare di Stelle», appuntamento riservato ai possessori di ticket che porterà a Marina di Gioiosa alcuni dei nomi più importanti della cucina calabrese. Protagonisti della serata saranno gli chef stellati Antonio Abbruzzino, Antonio Biafora, Nino Rossi e Riccardo Sculli, affiancati dal pastry chef Bruno Monteleone e dal maestro gelatiere Antonio Ruggia.

Ad accompagnare il percorso gastronomico sarà la voce di Silvia Mezzanotte, protagonista di uno spettacolo dal vivo. Dalle 23.30 spazio poi a «Late Night by the Sea», evento a ingresso libero tra cocktail e musica sul mare.

Per il sindaco Femia la manifestazione rappresenta anche un'occasione per valorizzare la nuova Piazza dei Marinari e promuovere una diversa idea di sviluppo turistico. «La cucina è amore e anche cura dell'altro. Invito tutti i calabresi, i turisti e i cittadini a partecipare numerosi. Venire a Marina di Gioiosa il 21 e 22 giugno significherà godere di una cornice unica. Nei prossimi giorni presenteremo il nostro programma estivo, anzi racconteremo la nostra idea di estate a Marina di Gioiosa», aggiunge il primo cittadino.

L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto al reparto di Oncologia dell'ospedale di Locri e servirà all'acquisto di attrezzature specifiche e al miglioramento dei servizi di accoglienza per i pazienti. Un obiettivo che ha visto l'adesione gratuita di chef, artisti, professionisti e partner coinvolti nell'iniziativa.

L'amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a Marinamo ETS, allo chef Riccardo Sculli e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento, definito un esempio concreto di come promozione territoriale e solidarietà possano procedere insieme.