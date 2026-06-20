Una giornata all'insegna dei sorrisi, della condivisione, del gioco e della crescita educativa ha animato il Parco Falcone e Borsellino di Melicucco con il “Picnic a Melicucco”, una delle attività previste nell'ambito del Progetto P.I.P.P.I., il programma nazionale di prevenzione della vulnerabilità familiare e di sostegno alla genitorialità promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall'Ambito Territoriale Sociale di Polistena insieme alle cooperative Migma di Bagheria Palermo e Dedalo di Catanzaro.

All'iniziativa hanno preso parte il Sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ente capofila ATS, e la dott.ssa Antonietta Dominello, Responsabile di Ripartizione per i Servizi Sociali del Comune di Polistena, che ha coordinato l'organizzazione dell'evento con grande professionalità. Un sentito ringraziamento va inoltre agli animatori, ai volontari del Servizio Civile Universale e all'Associazione 206Note, guidata da Katy Sbaglia, che insieme al coro ha saputo coinvolgere e intrattenere i presenti con musica, allegria ed entusiasmo.

Il Sindaco di Melicucco ha dichiarato: «Oggi Melicucco ha accolto molto più di un semplice picnic. Abbiamo vissuto una straordinaria esperienza di comunità, durante la quale bambini, genitori, educatori e cittadini hanno condiviso momenti autentici di relazione, crescita e benessere. Il Progetto P.I.P.P.I. rappresenta uno strumento concreto di sostegno alle famiglie e di prevenzione del disagio, perché investire sull'infanzia significa investire sul futuro della nostra società».

L'iniziativa ha coinvolto trenta famiglie seguite dal Progetto P.I.P.P.I., accompagnate in un percorso educativo e sociale finalizzato a rafforzare le competenze genitoriali, sostenere lo sviluppo dei bambini e promuovere reti di solidarietà, inclusione e partecipazione attiva. Durante il pomeriggio i bambini sono stati i veri protagonisti della giornata: hanno partecipato con entusiasmo a giochi di gruppo, balletti, una coinvolgente caccia al tesoro e alla preparazione dello zucchero filato insieme agli operatori, vivendo momenti di divertimento e collaborazione che hanno favorito la socializzazione e il rispetto reciproco.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'educazione alimentare attraverso la condivisione di alimenti semplici e genuini, quali frutta fresca, pane, marmellate, gelati e altri prodotti sani. In un clima di convivialità e serenità, il momento del pasto è diventato occasione di apprendimento, relazione e confronto.

«Il significato più profondo di questa giornata – ha aggiunto il Sindaco – è dimostrare che nessuna famiglia deve sentirsi sola. Quando istituzioni, operatori e comunità collaborano, si creano opportunità concrete di crescita, inclusione e speranza. Vedere bambini felici, famiglie sorridenti e persone che si prendono cura gli uni degli altri rappresenta il risultato più bello che possiamo raggiungere».

Il “Picnic a Melicucco” si conferma così un prezioso momento di socializzazione e vicinanza, nel quale educazione, gioco e condivisione si sono intrecciati in un'esperienza di grande valore umano e sociale, testimoniando concretamente la missione del Progetto P.I.P.P.I.: accompagnare le famiglie verso nuovi orizzonti di crescita, rafforzando legami, fiducia e partecipazione all'interno della comunità.