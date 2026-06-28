Da qualche giorno è nuovamente percorribile il tratto del Lungomare dei Mille gravemente danneggiato dal passaggio del ciclone Harry.

Restituire sicurezza, viabilità e piena fruibilità a uno dei luoghi simbolo della cittadina è stato fin dalle prime ore dopo il flagello del ciclone, un obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale.

«Grazie a un intenso lavoro di squadra, svolto con determinazione e senso di responsabilità, siamo riusciti a completare in tempi rapidi un intervento fondamentale per Melito di Porto Salvo, consentendo anche alle attività economiche e ricettive del lungomare di poter affrontare la stagione estiva nelle migliori condizioni possibili».

«Un ringraziamento alle ditte che senza alcuna riserva si sono prestate da subito a dare una mano alla città - ha affermato il Sindaco Tito Nastasi- ai tecnici comunali, alla Protezione Civile locale e regionale e a chi in quei giorni difficile è stato vicino alla nostra cittadina. Era dovere dell’Amministrazione profondere il massimo impegno per mettere in sicurezza il nostro bellissimo lungomare e ci siamo riusciti, lavorando giorno e notte per far sì che anche le attività ricettive potessero aprire per tempo.»

Questo risultato è il frutto della collaborazione tra istituzioni, imprese, tecnici e volontari che, fin dai primi momenti dell’emergenza, hanno lavorato senza sosta per consentire alla città di rialzarsi.

La riapertura al traffico rappresenta un segnale concreto di ripartenza e di fiducia, ma l’amministrazione comunale è ben conscia che il percorso non è ancora concluso.

C’è ancora tanto lavoro da fare. Questa riapertura parziale rappresenta solo un punto di partenza: «Continueremo a lavorare con lo stesso impegno e la stessa determinazione - ha detto ancora il Sindaco - per completare gli interventi di ripristino, valorizzare il nostro lungomare e restituire ai cittadini e ai visitatori un’opera ancora più sicura, bella e funzionale».