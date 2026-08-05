L'incasso sarà devoluto all'associazione Angela Serra – Locride per la realizzazione di iniziativa legata alla sanità sul territorio
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Preparativi in corso per l'evento estivo dedicato alla solidarietà “Le Dee di Epizefiri - Arte e Bellezza, fonte di rinascita”, che andrà in scena domenica 23 agosto 2026, alle ore 21.00, nell'Anfiteatro di Locri, in località Moschetta.
La manifestazione, promossa dall'Associazione “Angela Serra – Locride” con il patrocinio della Città di Locri, e curata da Francesca Verteramo, ancora una volta unirà moda, musica e arte in una serata pensata per coniugare spettacolo e impegno sociale; filo conduttore di questa quarta edizione lo slogan “La vera bellezza è rinascere - Ray of Light”, un invito a guardare oltre la malattia ea dare forza alla vita attraverso il bello. Bravissime sarte realizzeranno a mano tutti i vestiti della sfilata con tessuti e modelli raffinati, arricchiti da disegni di artisti del territorio. Tra i protagonisti della serata ci sarà anche il Liceo Artistico di Locri, con il Corso di Design del Gioiello, che contribuirà all'evento con la creatività e il talento degli studenti.
Lo spazio musicale vedrà l'esibizione di Carla Sorgiovanni e del chitarrista Francesco Romeo, mentre le scuole di danza Evolve di Giusy Zappavigna, Full Dance Calabria di Christian Pelle e Dance School di Renata Galea porteranno in scena l'energia coinvolgente del ballo.
L'evento, giunto alla quarta edizione, rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza della ricerca oncologica e per sostenere le attività dell'Associazione Angela Serra, da anni impegnata nella promozione della ricerca scientifica e nel supporto ai pazienti e alle loro famiglie.
L'incasso sarà devoluto all'“Angela Serra” per la realizzazione di iniziativa legata alla sanità sul territorio. I biglietti sono disponibili in prevendita. Per informazioni contattare il numero 329 7303960.