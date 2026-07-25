L'Automobile Club Reggio Calabria accoglie con favore il programma sperimentale di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni, presentato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, insieme al Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa.

L'iniziativa, promossa dal MIMIT e gestita dall'ACI, nasce con il duplice obiettivo di favorire il rinnovo del parco automobilistico nazionale, tra i più vetusti d'Europa, e di garantire alle famiglie con minore capacità economica un accesso più agevole a una mobilità moderna, sicura e sostenibile.

Il Presidente dell'Automobile Club Reggio Calabria, Rag. Giuseppe Martorano, esprime il proprio apprezzamento per il provvedimento.

«Esprimo il mio più convinto plauso al Governo, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, per questa importante iniziativa che coniuga attenzione al sociale, tutela dell'ambiente e sicurezza della circolazione. Consentire alle famiglie con maggiori difficoltà economiche di accedere a veicoli nuovi attraverso un canone calmierato significa garantire concretamente il diritto alla mobilità, favorendo al tempo stesso il rinnovo del parco auto circolante con evidenti benefici in termini di sicurezza stradale e sostenibilità ambientale. Si tratta di una misura che interpreta pienamente la missione dell'Automobile Club d'Italia, da sempre vicino ai cittadini e impegnato nella promozione di una mobilità moderna, sicura e inclusiva.»

Il programma sperimentale resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di autovetture nuove, immatricolate in Italia, appartenenti alla categoria M1, omologate almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 g/km.

Il contratto avrà una durata minima di 36 mesi, con un canone sociale di 100 euro mensili, IVA inclusa, e una percorrenza massima di 12.000 chilometri annui. Per poter accedere all'agevolazione sarà necessario procedere alla rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 posseduto da almeno dodici mesi. Al termine del periodo di noleggio sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

Le domande potranno essere presentate attraverso un apposito sportello telematico, in fase di definizione, e saranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'Automobile Club Reggio Calabria informa sin d'ora che, non appena saranno definite le procedure operative e aperti i termini per la presentazione delle istanze, i cittadini interessati potranno rivolgersi ai nostri uffici e alle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio provinciale, dove riceveranno assistenza, informazioni e supporto per la verifica dei requisiti e per l'accesso al beneficio.

L'Automobile Club Reggio Calabria – continua ancora Martorano - conferma il proprio impegno ad essere un punto di riferimento per gli automobilisti e per tutti i cittadini, promuovendo iniziative che favoriscano una mobilità sempre più sicura, sostenibile e accessibile, nel pieno rispetto dei principi di inclusione sociale e di servizio al territorio.