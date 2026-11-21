Il trionfo della semplificazione di fenomeni complessi e delle etichette superficiali e le inquietanti contraddizioni che disorientano il Paese. Il Governo, con un decreto sulla Sicurezza, intacca le garanzie favorevoli al minore invocate dalla convenzione di New York e introduce l’imputabilità fino a prova contraria tra i 14 e i 18 anni. Ma la mobilitazione non si ferma. Ieri studenti in corteo con la Cgil

Da destinatari di garanzie “particolari” per la loro sicurezza nella crescita in società a minacce per la sicurezza della comunità. Gli adolescenti smettono di essere ciò che sono per diventare adulti prima del tempo e come tali essere trattati e giudicati.

Questa è la tendenza davvero preoccupante attestata dai provvedimenti legislativi entrati in vigore e proposti in questo 2026 e che culminano nelle dichiarazioni con cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha inteso affrontare la “minaccia dei Maranza” nelle scorse settimane. «Più carceri minorili»: un’affermazione che presuppone l’intento di fronteggiare l’incremento dei minori ristretti, complice anche il decreto Caivano del 2023, con il solo aumento di spazi di reclusione, in un sistema carcerario che già per gli adulti fa fatica a onorare il principio costituzionale della pena umana e rieducativa consacrata nell’articolo 27.

Seppure non siano mancati in passato i tentativi di regredire rispetto a una cultura penale minorile capace di porre al centro l’interesse supremo del minore e di considerarlo tale sempre, e non a convenienza, quest’anno quei tentativi stanno minando seriamente garanzie acquisite, cardine del diritto costituzionale e internazionale.

Così il diritto penale minorile diventa materia di decreti sicurezza varati dal Governo e in vigore prima di essere discussi in Parlamento, e gli adolescenti trattati come un problema di ordine pubblico da gestire con provvedimenti appunto securitari, ai quali spesso e volentieri si consente, ancorchè in deroga, di oltrepassare il limite di legittimità al quale anche l’Italia è tenuta dalle convenzioni internazionali che ha sottoscritto.

Tra queste anche la convenzione sui diritti del Fanciullo (New York 20 novembre 1989) di cui ieri ricorreva il 37° anniversario, ratificata nel 1991.

Diritti e paradossi

Nel suo preambolo la Convenzione «rammenta che nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari». Un principio che si declina in ogni ambito: dai diritti civili a quelli economici e sociali. Garanzie che, proposte e disegni di legge e il decreto legge dello scorso ottobre, stanno indebolendo nel solco di una narrazione che deresponsabilizza gli adulti per colpevolizzare e invocare una giustizia repressiva per cittadine e cittadine che ancora adulti non sono.

Abbiamo visto, anche a Reggio Calabria, sfilare pacificamente i giovani che con la loro energia hanno manifestato indignazione e dissenso, ricordando ai tanti troppi adulti dormienti e rassegnati che a troppe responsabilità si è venuti meno, lasciando a loro una società in cui si stanno ritrovando spesso soli a dire le cose che vanno dette. Il Governo ha risposto con norme che etichettano tutti come potenziali soggetti violenti. Non hanno “titolo” per protestare contro il carovita ma quando sbagliano sono già adulti. Questo è profondamente contraddittorio e inaccettabile.

Situazione capovolta e imputabilità presunta

«Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima».

Essa prevede espressamente uno «sforzo» da parte degli Stati Parte per promuovere la adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo «di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato», laddove questa età deve essere individuata a sua tutela e non a vantaggio di uno Governo solo a caccia di colpevoli anche tra i giovanissimi e intollerante rispetto a quella parte di Paese che protesta, in barba alla Democrazia che lo ha investito del potere che esercita.

È proprio il Governo italiano, lo scorso ottobre, ha varato un decreto legge che intacca le garanzie finora previste, introducendo la presunzione relativa di imputabilità (capacità di intendere e di volere da cui discende una responsabilità penale) per i minori tra i 14 anni e i 18 anni. Non più da accertare caso per caso ma presunta fino a prova contraria.

Una presunzione già presente disegno di legge presentato lo scorso luglio ma che diventa vigente in forza del decreto-legge varato con urgenza dal Governo il mese scorso per rispondere all’improvviso problema dei problemi di questo Paese, i giovani in piazza, tutti comodamente e altrettanto superficialmente etichettati come Maranza.

Semplificare ciò che è complesso. Anche questo non è condivisibile ed è preoccupante.

Garanzie a rischio

Lo stesso decreto legge inasprisce anche altre pene per gli infradiciottenni con arresto in flagranza differita anche per gli under 18 e introduce per tutti un nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Introdotte anche sanzioni amministrative per chi esercita la responsabilità genitoriale dei di minori coinvolti in determinati reati, salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto.

Una tendenza preoccupante che fa il paio con la proposta di legge del gennaio scorso che vorrebbe abbassare l’età imputabile da 14 a 13 anni

La Violenza giovanile è certamente un fenomeno che esiste e che va contrastato, senza dimenticare lo Stato di Diritto, gli obblighi internazionali di tutela prima citati, l’applicazione di un sistema di giustizia non a caso definito minorile, e le responsabilità degli adulti. Ma la mobilitazione giovanile alla quale si assiste è ben altro. E tuttavia, con i dovuti distinguo, sono entrambi i segni tangibili di un disagio profondo che impone fatica, impegno e risorse per essere adeguatamente indagato. Non richiede solo repressione e contrazione del diritto a essere protetti sancito anche dall’articolo 31 della nostra Costituzione.

Troppa repressione poca prevenzione

Ferma restando l’indiscutibile condanna della violenza senza se e senza ma, non si può far passare sotto traccia la tendenza a ridurre gli spazi di tutele e ad abbassare le soglie di protezione per soggetti giuridici che la legge italiana, nel solco di quella internazionale, ritiene come persone ancora in formazione e pertanto destinatarie di trattamenti che tengano conto di questa particolare condizione.

«Nel sistema italiano di giustizia minorile – ricorda Save the Children – il procedimento penale deve avere una finalità educativa e il ricorso alla sanzione penale deve rappresentare l'ultima risposta possibile. L'obiettivo non è trattare un adolescente come un "adulto in miniatura", ma comprenderne il percorso di crescita, responsabilizzarlo e favorirne il reinserimento nella società. Giovani che commettono anche reati gravi stanno ancora costruendo la propria identità e conservano importanti possibilità di cambiamento. È proprio questa possibilità che il sistema minorile è chiamato a tutelare.

La vera sfida non è aumentare il numero dei minorenni processati. La tutela della collettività e la prevenzione richiedono soprattutto interventi strutturali sul piano educativo e relazionale dei giovani, anziché un'estensione della risposta penale».

E invece registriamo che si alza l’asticella della repressione senza un corrispondente ed essenziale impegno sul fronte della prevenzione.

La violenza e la partecipazione, due mondi opposti e mai coincidenti o sovrapponibili

Tendenza alimentata dalla necessità di gestire situazioni di ordine pubblico scaturite da una mobilitazione che sta coinvolgendo fasce di età sempre più giovani.

Elemento questo di assoluto e positivo rilievo in un paese democratico in cui la partecipazione in piazza va garantita e non scoraggiata e demonizzata per via di un manipolo di facinorosi, specie in un’epoca storica in cui la piazza reale è il migliore antidoto all’isolamento e al sopravvento della realtà meramente virtuale e digitale. Ben venga una coscienza generazionale che eserciti la sacrosanta libertà di esprimersi e protestare pacificamente aiutando questo Paese ad avere maggiori determinazione, consapevolezza e memoria. Tutto ciò, ferma restando la condanna di ogni atto di violenza. A tutte le età.

Ma anche la partecipazione e la libertà di espressione sono minacciate, perchè associate arbitrariamente alla guerriglia urbana, deprecabile, indifendibile e in cui si tenta di far confluire tutta la mobilitazione giovanile e studentesca del momento. La questione è molto più variegata e complessa e occorrono ascolto e volontà di comprensione che non rientrano nelle pratiche di un Governo alle prese solo con la sicurezza.

Le tante ragioni di una protesta giusta

La legittima rivendicazione di un mondo senza guerra e in cui il disarmo consenta di avere maggiori risorse per un’istruzione anche universitaria accessibile a tutti e una sanità che funzioni specie per i più fragili, in cui il genocidio non sia ritenuto archiviato e relegato nella storia del Novecento ma invece riconosciuto nell’attualità tragica di Gaza e contrastato. Un mondo in cui si riconoscano le profonde ingiustizie sociali presenti e si intervenga concretamente per garantire pari opportunità, ridurre i privilegi e riconoscere diritti. Un mondo in cui, come uno studente raccontava ieri mattina dal palco della Cgil dopo avere sfilato in corteo a Reggio Calabria, non si debbano vedere i genitori spaccarsi la schiena per un lavoro sottopagato e senza alcuna garanzia.

Perché mai gli adolescenti non dovrebbero sentire il peso di queste ingiustizie? Perché mai non dovrebbero percepire il peso del carovita? Non pagano le bollette ma vedono i genitori fare sacrifici immani per farlo e capiscono dal frigo vuoto e dal tenore di vita che non è per tutte le ragazze e per tutti i ragazzi uguale, e senza che ciò dipenda da questioni di merito, di impegno o di assunzioni di responsabilità, che non ci sono le stesse opportunità. Anzi.

Perché mai gli adolescenti non dovrebbero capire tutto, e forse anche di più, e credere nel cambiamento di questa società spaccata dalle disuguaglianze? Essere ascoltati, come protestare pacificamente, è un loro diritto. Ascoltarli è un nostro dovere.

Il monito del presidente Mattarella

È stato il presidente Mattarella ieri, in occasione della giornata dei diritti del Fanciullo, a mettere in luce le disuguaglianze e l’incombente rischio di isolamento causato dall’avvento della dimensione digitale e a lanciare un monito preciso: «Ragazze e ragazzi, con i loro talenti, le loro aspirazioni, la passione di partecipare all’edificazione del futuro, hanno il diritto di contare su un’interlocuzione con le istituzioni e la società che sappia fare propria l’esigenza di una crescita rispettosa della loro personalità in un ambito ispirato a criteri di giustizia e coesione sociale».

Fragilità e forza convivono nelle loro esperienze dalle quali un Paese che, al di là delle vuote retoriche sul futuro, voglia un presente non schiacciato su sè stesso ma aperto e promettente, deve imparare.

Altro che futuro. Gli adolescenti e le adolescenti ci chiedono di essere liberi oggi.