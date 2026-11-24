Attive fino al 10 gennaio 2027 24 corse aggiuntive, 12 per ciascuna direzione. I treni fermeranno anche a Catanzaro Lido, Soverato, Roccella Jonica, Locri e Siderno. Gli abbonamenti regionali saranno validi tra Catanzaro Lido e Reggio Calabria senza costi aggiuntivi
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Un importante potenziamento dei collegamenti ferroviari sulla fascia jonica sarà attivato nel periodo delle festività natalizie con l’introduzione di due nuovi treni Intercity, 525/526 Roma Termini–Reggio Calabria e viceversa, prevista per il periodo dal 18 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027. Il risultato è frutto del confronto istituzionale avviato dalla Regione Calabria con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Trenitalia per rafforzare i servizi di mobilità destinati ai cittadini e ai visitatori della regione.
L’iniziativa consentirà di ampliare l’offerta ferroviaria lungo la dorsale jonica in un periodo caratterizzato da un incremento degli spostamenti, favorendo sia i collegamenti interni sia quelli da e verso la Calabria.
«Il potenziamento dei collegamenti ferroviari sulla Jonica – dichiarano gli assessori regionali Gianluca Gallo, al Trasporto pubblico locale, e Giovanni Calabrese, allo Sviluppo economico – rappresenta un risultato concreto del confronto istituzionale avviato con il Ministero e Trenitalia e conferma l’attenzione verso le esigenze di mobilità dei cittadini calabresi. Avevamo chiesto di rafforzare il servizio in vista delle festività natalizie e oggi registriamo una risposta positiva, che consentirà di offrire maggiori opportunità di viaggio ai calabresi e a quanti sceglieranno di raggiungere la nostra regione».
«L’attivazione in via sperimentale – aggiungono gli assessori regionali – rappresenta un primo passo importante. Lavoreremo affinché, attraverso il monitoraggio dei risultati e il confronto costante con il Ministero e Trenitalia, questo potenziamento possa consolidarsi e diventare una risposta strutturale alle esigenze di mobilità della fascia jonica».
Particolarmente significativa è anche la possibilità, prevista per il periodo di attivazione del servizio, di utilizzare i nuovi Intercity tra Catanzaro Lido e Reggio Calabria, comprese le fermate intermedie, con gli abbonamenti regionali già in possesso degli utenti, senza costi aggiuntivi né ulteriori formalità, compatibilmente con la disponibilità dei posti a bordo.
Una misura che amplia concretamente le opportunità di accesso al trasporto ferroviario e che rappresenta un’importante agevolazione per pendolari, studenti e cittadini che si spostano quotidianamente lungo la costa jonica.
I nuovi treni saranno inseriti nei sistemi di vendita di Trenitalia e resi disponibili all’acquisto nei prossimi giorni. Il servizio sarà attivato in via sperimentale e sottoposto a monitoraggio al fine di valutarne l’efficacia, il gradimento dell’utenza e le prospettive di consolidamento nell’ambito dell’offerta ferroviaria regionale.
L’obiettivo condiviso dalla Regione Calabria, dal Ministero e da Trenitalia è quello di verificare l’impatto del potenziamento e favorire, nel medio periodo, un rafforzamento stabile dei collegamenti ferroviari lungo una direttrice strategica per la mobilità e lo sviluppo dell’intero territorio jonico calabrese.
Il pacchetto individuato prevede 24 circolazioni aggiuntive, 12 in andata e 12 in ritorno, non in giornata, tutte operate con materiale ibrido, a partire dal prossimo 18 dicembre e fino al 10 gennaio p.v.
Di seguito un’anticipazione dei dettagli delle nuove tracce orarie: DC00525 > Roma Termini 12:31 – Caserta 14:46/48 – Salerno 15:39/42 – Scalea 17:35/37 – Paola 18:23/38 – Lamezia Terme C.le 19:16/26 – Catanzaro Lido 20:13/28 – Soverato 20:43/44 Monasterace St. 21:03/04 – Roccella Jonica 21:17/18 – Gioiosa Jonica 21:25/26 – Siderno 21:31/32 – Locri 21:38/39 – Brancaleone 22:02/03 – Melito P.S. 22:24/25 – Reggio Calabria Centrale 22:50. DC00526 > Reggio Calabria Centrale 6:55 – Melito P.S. 7:20/21 – Brancaleone 7:43/44 – Locri 8:18/19 – Siderno 8:25/26 – Gioiosa Jonica 8:34/39 – Roccella Jonica 8:46/47 – Monasterace St. 9:03/04 – Soverato 9:24/25 – Catanzaro Lido 9:49/10:02 – Lamezia Terme C.le 10:42/56 – Paola 11:31/33 – Scalea 12:19/21 – Salerno 14:20/22 – Caserta 15:18/20 – Roma Termini 17:43.
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