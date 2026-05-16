«Da cittadino profondamente legato a Reggio Calabria e alla Calabria, accolgo con grande soddisfazione l'inaugurazione del nuovo terminal partenze dell'aeroporto dello Stretto: un'opera attesa da molti anni, destinata a segnare una svolta concreta per lo sviluppo turistico, economico e culturale dell'intero territorio. Per troppo tempo Reggio Calabria, una delle città più belle del Mediterraneo, è rimasta ai margini delle grandi rotte turistiche internazionali. Oggi, grazie a una visione concreta e alla determinazione di una classe dirigente capace di trasformare i progetti in risultati, questa condizione finalmente cambia». Lo dichiara in una nota l'imprenditore Santo Versace e presidente dell'omonima Fondazione.

«Desidero - prosegue - rivolgere un sincero apprezzamento al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e all'onorevole Francesco Cannizzaro, il cui impegno è stato determinante sia per il rilancio dello scalo sia per l'accordo con Ryanair, che ha già restituito a Reggio Calabria centralità e nuove connessioni con l'Europa e con il mondo. Reggio merita tutto questo: per la sua posizione al centro del Mediterraneo, per il suo patrimonio storico e archeologico, per la sua identità millenaria. Penso ai Bronzi di Riace, simbolo universale della Magna Grecia, e al Museo archeologico nazionale, uno dei luoghi culturali più importanti d'Europa, che custodisce le radici profonde della civiltà mediterranea. Ho avuto il privilegio di contribuire alla nascita di un marchio italiano conosciuto nel mondo, e proprio per questo continuo a sentire un legame indissolubile con la città in cui ho vissuto i miei primi trent'anni, alla quale guardo con amore, gratitudine e speranza».

«Questa inaugurazione - afferma Versace - è il simbolo di una Calabria che torna a credere in sé stessa, nelle proprie potenzialità e nel proprio futuro. Mi auguro ora che lo stesso slancio si trasferisca sul fronte del porto di Reggio Calabria, perché possa essere oggetto di un grande piano di rilancio e modernizzazione, capace di renderlo competitivo nei circuiti internazionali del turismo crocieristico. Reggio Calabria possiede tutte le caratteristiche per diventare una delle grandi porte del Mediterraneo: storia, bellezza, cultura, posizione geografica, identità. Consentire alle grandi navi da crociera di attraccare stabilmente in città significherebbe completare un disegno di apertura internazionale capace di generare sviluppo, occupazione e nuove opportunità per l'intero territorio. La Calabria, quando fa sistema e sa esprimere una visione concreta e ambiziosa, compete con le più importanti destinazioni europee e mediterranee», conclude.