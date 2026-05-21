Si è aperto con una grande partecipazione di studenti il RIFF_Kids 2026, la sezione del Rhegion International Film Festival dedicata alle scuole e all’educazione all’immagine. La prime due giornate del progetto hanno visto la presenza di oltre mille studenti al Cinema Odeon di Reggio Calabria, coinvolti nelle proiezioni mattutine e nel percorso di visione pensato per avvicinare le nuove generazioni al cinema di ambito storico, archeologico, naturalistico ed etnoantropologico.

Un avvio intenso, che ha confermato la vocazione educativa del RIFF_Kids: non una semplice rassegna cinematografica, ma un’esperienza di formazione dello sguardo, in cui gli studenti sono chiamati a diventare spettatori attivi, capaci di osservare, interrogare le immagini, confrontarsi con i linguaggi del cinema e partecipare alla scelta del film vincitore.

La prima giornata di giovedì 21 maggio è stata caratterizzata da uno degli appuntamenti più attesi del programma: la masterclass del regista Fabio Mollo, ospitata presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. L’incontro, dedicato al tema “Cinema e patrimonio culturale. Linguaggi, visioni e narrazione”, ha offerto agli studenti, ai docenti e al pubblico un momento di confronto diretto con uno degli autori più significativi del cinema italiano contemporaneo, capace di intrecciare nella propria ricerca artistica identità, territorio, memoria e racconto audiovisivo.

Particolarmente significativo è stato anche il coinvolgimento delle classi provenienti da fuori regione, che hanno avuto la possibilità di partecipare a visite guidate nel centro storico di Reggio Calabria, trasformando la partecipazione al festival in un’occasione più ampia di conoscenza della città, del suo patrimonio e della sua storia.

Il percorso culminerà sabato 23 maggio, a partire dalle ore 17:30, quando il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà, presso la sala conferenze della terrazza, il momento conclusivo del RIFF_Kids 2026, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Una chiusura particolarmente significativa, perché inserita all’interno della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che ogni anno apre in orario serale i luoghi della cultura in tutta Europa, trasformando musei, collezioni e siti archeologici in spazi vivi di incontro, scoperta e partecipazione.

Il pomeriggio al MArRC unirà tre momenti fortemente legati tra loro: la cerimonia di premiazione del RIFF_Kids, con l’assegnazione del premio al miglior film votato dagli studenti; la restituzione del percorso educativo che ha coinvolto oltre mille ragazzi tra il Cinema Odeon, l’Accademia di Belle Arti e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; e la proiezione in anteprima del documentario La necropoli ellenistica di Rhegion. Nuovi scavi al Museo Archeologico, diretto da Lorenzo Daniele e prodotto dal MArRC con la collaborazione di Fine Art Produzioni srl.

Proprio il documentario rappresenta il cuore più atteso dell’appuntamento. Il film conduce il pubblico dentro una delle pagine più affascinanti della ricerca archeologica recente a Reggio Calabria: gli scavi realizzati nell’area sottostante il Museo, dove sono emerse testimonianze legate alla necropoli ellenistica dell’antica Rhegion. Si tratta di un racconto che parte dalla materia viva dello scavo — la terra, le tombe, i reperti, le tracce lasciate dal tempo — per restituire allo spettatore non soltanto un aggiornamento scientifico, ma una vera esperienza di attraversamento della storia.

Gli scavi, fortemente voluti dal direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’archeologo Fabrizio Sudano, rappresentano un importante momento di approfondimento della conoscenza della città antica e del suo rapporto con l’area oggi occupata dal Museo. Il lavoro si è svolto con il contributo scientifico della funzionaria archeologa del MArRC Daniela Costanzo e con il coordinamento tecnico di Stefania Mancuso della Omniarch sas, società che ha condotto le attività di scavo.

Il valore del film risiede anche nella sua capacità di rendere visibile ciò che normalmente resta nascosto al grande pubblico: il lavoro degli archeologi, le fasi dell’indagine, la delicatezza della documentazione, il dialogo continuo tra reperti, memoria urbana e interpretazione scientifica. Attraverso il linguaggio del cinema, la necropoli ellenistica non appare come un luogo distante o muto, ma come una presenza ancora attiva dentro la città contemporanea, capace di raccontare la vita, i riti, le identità e le trasformazioni dell’antica Rhegion.

L’anteprima assume dunque un significato particolare proprio nella cornice della Notte dei Musei. In una serata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, il RIFF_Kids porta al Museo un’opera che dimostra quanto il cinema possa diventare strumento di conoscenza, mediazione e divulgazione.

RIFF_Kids è realizzato dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, la Cineteca della Calabria e il Circolo del Cinema “C. Zavattini”.