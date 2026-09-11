Nella giornata di sabato 12 settembre, il Comune di Palmi (RC) riceverà il prestigioso riconoscimento “Tsunami Ready”, dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (IOC-UNESCO), diventando il secondo comune Italiano, dopo Minturno (LT), a ottenere l’accreditamento. Il programma “Tsunami Ready” promuove la preparazione delle comunità al rischio maremoto, coinvolgendo Protezione Civile, Amministrazione e cittadini, al fine di migliorare la prontezza e la capacità di reazione in caso di evento. Palmi, comune della costa tirrenica calabrese, si trova in un’area a medio-alta pericolosità, colpita in passato da tsunami, come documentato dall’Italian Tsunami Effects Database (ITED) dell’INGV. Il percorso che ha portato a questo riconoscimento ha coinvolto la popolazione e il territorio costiero, rafforzando la consapevolezza del rischio tsunami e la capacità di risposta della comunità palmese. Un passo importante è stato compiuto con il coinvolgimento del Comune di Palmi nel progetto CoastWAVE 2.0, finanziato dalla Commissione europea attraverso la DG ECHO (Protezione Civile Europea) nelle annualità 2025-2026. Nell’ambito del progetto sono state sviluppate specifiche mappe di evacuazione per il rischio maremoto, che individuano le aree potenzialmente interessate dall’inondazione e i percorsi di evacuazione dalla fascia costiera verso le aree di raccolta. Le mappe sono consultabili sul sito del Centro Allerta Tsunami dell’INGV.

Alla cerimonia che si svolgerà presso la Sala del Consiglio Comunale a partire dalle ore 17, saranno presenti rappresentanti del Centro Allerta Tsunami (CAT), dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il Sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, il Vicesindaco, Salvatore Celi, il Presidente della Consulta Giovanile Palmese, Daniele Trimboli e il Comandante della Polizia Locale, Francesco Managò. La certificazione Tsunami Ready sarà consegnata da Denis Chang Seng di IOC-UNESCO.