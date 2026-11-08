Si è svolto presso l’aula magna del plesso Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Corrado Alvaro” dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi l’incontro dal titolo “Prevenzione, benessere e corretti stili di vita”, rivolto agli studenti del biennio.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Demetrio Crucitti ETS in partnership con il Rotary Club Palmi, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza delle scelte quotidiane per la salute e la qualità della vita, attraverso tre direttrici: benessere psicologico, alimentazione consapevole, movimento e stile di vita.

La mattinata è stata aperta dai saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e del Presidente del Rotary Club Palmi, avv. Carlo Oliva. L’introduzione ai lavori è stata affidata alla dott.ssa Marialuisa Crucitti, referente della Fondazione Demetrio Crucitti ETS.

Il programma si è articolato in tre interventi tematici: “Benessere psicologico: conoscere(si) per stare meglio”, a cura della dott.ssa Sophia Ciappina, psicologa, che ha invitato i ragazzi ad ascoltare sé stessi e a riconoscere l’importanza dell’equilibrio emotivo; “Alimentazione e salute: energia per il tuo futuro”, a cura della dott.ssa Carmen Maruca, nutrizionista, dedicato al rapporto tra alimentazione corretta e benessere psicofisico; “Dal sapere al fare: una cucina sana, buona e possibile”, a cura del prof. Daniele Sapioli, docente di cucina, che ha tradotto le indicazioni nutrizionali in proposte concrete e accessibili.

La mattinata si è conclusa con uno spazio dedicato alle domande, al confronto e alle conclusioni, che ha visto gli studenti partecipare con grande interesse.

Questa opportunità formativa è stata resa possibile grazie all’attenzione e alla sensibilità della Dirigente Scolastica, prof.ssa Mariarosaria Russo, dei suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, del DSGA, avv. Carmela Cambareri, e delle responsabili di plesso, prof.ssa Antonella Catanzaro e prof.ssa Lilli Sgrò, che hanno sostenuto la realizzazione dell’evento.

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” ringrazia la Fondazione Demetrio Crucitti ETS e il Rotary Club Palmi per la preziosa collaborazione e per l’impegno a favore delle nuove generazioni. Iniziative come questa confermano la volontà della scuola di essere una comunità educante aperta al territorio, attenta non solo alla crescita culturale, ma anche al benessere psico-fisico degli studenti.