Le funzionarie Marcella Davi e Simona Rutilio protagoniste di “Costruisci il tuo futuro”, un percorso di educazione finanziaria tra credito, pagamenti digitali e scelte economiche consapevoli, valido anche per la Formazione Scuola-Lavoro

Avvicinare le nuove generazioni ai temi dell’economia reale, fornendo loro strumenti concreti per orientarsi tra scelte di risparmio, gestione del credito e nuove frontiere digitali. È stato questo il filo conduttore dell’incontro formativo dal titolo «Costruisci il tuo futuro», ospitato presso il plesso ITE dell’I.I.S. «Einaudi-Alvaro» di Palmi.

Protagoniste della giornata sono state le dottoresse Marcella Davi e Simona Rutilio, funzionarie della filiale di Reggio Calabria della Banca d’Italia, che hanno dialogato con gli studenti guidandoli alla scoperta dei meccanismi che regolano il sistema finanziario quotidiano mediante un quiz game che ha visto protagonisti gli alunni.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, oltreché dalla referente di plesso, prof.ssa Rosanna Condina, con il coordinamento operativo della prof.ssa Maria Concetta Di Biasi. L'appuntamento si inserisce perfettamente nel percorso didattico dedicato all’Educazione Civica ed è stato riconosciuto come attività valida ai fini della Formazione Scuola-Lavoro (FSL), confermando l'impegno dell'istituto nel coniugare la preparazione teorica con le competenze trasversali richieste dal mondo contemporaneo.

Nel corso dell'incontro, le esperte dell'istituto centrale hanno affrontato argomenti cruciali per la cittadinanza attiva e la consapevolezza economica. Partendo dai concetti basilari di risparmio e gestione oculata delle risorse personali, l'attenzione si è spostata sull'accesso al credito, analizzandone opportunità, costi e rischi per evitare fenomeni di sovraindebitamento.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato all’evoluzione degli strumenti di pagamento e della moneta: dal contante fino alle più recenti innovazioni tecnologiche, con un focus specifico sul fenomeno delle criptovalute, illustrandone il funzionamento, la volatilità e le differenze sostanziali rispetto alle valute tradizionali garantite dalle banche centrali.

Gli studenti hanno partecipato con vivo interesse, ponendo domande e confrontandosi direttamente con le relatrici su temi che toccano da vicino il loro presente e le loro future scelte di vita e professionali. Un'esperienza formativa di alto profilo che ribadisce il ruolo centrale della scuola e dell’ITE in particolare nella costruzione di cittadini informati, responsabili e pronti ad affrontare le sfide dell'economia moderna.