Dopo anni di attese e un articolato percorso amministrativo, il Comune di Palmi ha concluso l’iter che consente l’avvio delle procedure per il trasferimento in proprietà di 210 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).



Si tratta di un passaggio di grande rilievo per la comunità, che apre finalmente la possibilità per numerosi assegnatari, in possesso dei requisiti previsti, di presentare domanda per acquistare l’abitazione in cui risiedono.



Gli immobili, già facenti parte del patrimonio gestito dall’ATERP e successivamente trasferiti nella piena titolarità del Comune, rientrano in un programma di alienazione che mira a rafforzare la stabilità abitativa e a valorizzare il patrimonio pubblico.



Il procedimento prevede la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto, la successiva istruttoria da parte dell’Ente e la comunicazione del prezzo di cessione, fino alla stipula dell’atto pubblico di compravendita.



Per accompagnare i cittadini in tutte le fasi, l’Amministrazione comunale ha attivato uno sportello informativo presso la sede di Piazza Municipio, con la possibilità di prenotare un appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:00, oppure tramite email all’indirizzo alloggi_erp@comunedipalmi.it.



«Concludiamo un percorso lungo e complesso, atteso da anni, che oggi restituisce una prospettiva concreta a tante famiglie palmesi», ha dichiarato la Sindaca f.f., Solidea Schipilliti. «È un risultato che incide direttamente sulla vita delle persone: trasformare la casa in cui si vive in una casa di proprietà significa dare stabilità e futuro. Era un impegno preso, oggi è un fatto concreto».



L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel perseguire politiche abitative orientate all’equità sociale e al sostegno concreto delle famiglie.