Oggi con la giornalista Federica Sciarelli, il libro che racconta la violenza sulle donne tra cronaca e scienza. A seguire il corteo e la posa di una targa sulla panchina rossa della Biblioteca Comunale

Cultura, informazione e impegno civile per dire no alla violenza sulle donne. Sabato 24 ottobre, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Campagnano di Roma, prenderà il via il Progetto Le Penne Rosse, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere e alla promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla dignità della persona.

L’occasione sarà la presentazione del volume «Uomini con la coda – 4 storie e 6 saggi su donne nel mirino degli uomini», opera che affronta il fenomeno della violenza contro le donne intrecciando il racconto di vicende di cronaca con l’approfondimento di contributi scientifici, giuridici, spirituali e professionali.

Ideato da Luciana Crucitti e diretto da Marina Baldi, il progetto intende offrire strumenti di conoscenza e riflessione su una realtà complessa, indagando le dinamiche della violenza maschile e richiamando l’attenzione sul valore della consapevolezza, della prevenzione e della responsabilità collettiva.

Il volume, curato da Luciana Crucitti e Consolato Minniti, si apre con la prefazione della giornalista Federica Sciarelli, che sarà presente all’incontro. Le quattro storie sono firmate dagli stessi curatori; i sei saggi sono invece opera di professionisti di diversa formazione: lo psichiatra Giacomo Romeo, le giuriste Anna Traglia e Ilenia Ruizzo, la biologa Marina Baldi, monsignor Pasqualino Catanese e il veterinario Giuseppe Colapietro.

Un approccio multidisciplinare che mette in dialogo la cronaca criminale con la scienza, il diritto e la riflessione spirituale, per favorire una comprensione più profonda delle radici della violenza e dei percorsi necessari per prevenirla.

Al termine della presentazione, i partecipanti si uniranno in corteo da Piazza del Comune fino alla panchina rossa della Biblioteca Comunale, dove sarà apposta una targa dedicata al Progetto Le Penne Rosse. Un gesto simbolico che lascerà un segno concreto e duraturo nella comunità, trasformando un luogo pubblico in una testimonianza permanente dell’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne.

L’iniziativa è un momento di partecipazione collettiva in cui istituzioni, professionisti, autori e cittadini sono chiamati a condividere un obiettivo comune: promuovere una cultura capace di riconoscere e contrastare la violenza, a tutela del rispetto, della libertà e della dignità di ogni donna.