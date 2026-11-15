L’associazione Annunciamo la Gioia e il Centro d’Ascolto Nessuno Escluso Mai partecipano alla 30ª edizione dell’iniziativa nazionale, ringraziando quanti hanno donato tempo, energie e generi alimentari

Anche quest’anno l’Associazione «Annunciamo la Gioia – Figli di San Gaetano Catanoso – Pro Pellaro ODV» e il Centro d’Ascolto «Nessuno Escluso Mai – Don Italo Calabrò», presso la stazione ferroviaria di Pellaro, hanno partecipato alla 30ª Colletta Alimentare, mettendosi al servizio di chi ha più bisogno.

È stata una bella occasione per ritrovarsi, collaborare e condividere un gesto concreto di solidarietà.

Un pensiero speciale va a tutti i volontari che, a Pellaro e in ogni parte d’Italia, hanno dedicato il proprio tempo e le proprie energie a questa iniziativa. E naturalmente a tutte le donne e gli uomini, alle bambine e ai bambini che, con la loro donazione, hanno dato un contributo prezioso.

Perché ogni gesto conta, ogni piccolo aiuto può fare la differenza e, quando si sceglie di donare, si contribuisce a costruire qualcosa di bello per tutti.

È questo lo spirito che ci anima e che ci spinge ad andare avanti: esserci, tendere una mano e non lasciare indietro nessuno.

«Perché una società migliore si costruisce insieme, partendo proprio dai piccoli gesti di solidarietà».