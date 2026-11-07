Perché persone che vivono esperienze differenti, affrontano problemi diversi e appartengono a contesti sociali lontani finiscono sempre più spesso per condividere le stesse paure, aderire alle stesse narrazioni e riconoscersi negli stessi nemici?

È uno degli interrogativi da cui prende forma "Solitudini sincronizzate. Dall'individualizzazione alle appartenenze collettive", il nuovo saggio di Claudio Aloisio, pubblicato da Città del Sole Edizioni, che sarà presentato mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 18:30, presso Spazio Open a Reggio Calabria.

Nel corso dell'incontro l'autore dialogherà con Antonio Marziale, sociologo e docente universitario. A moderare la conversazione sarà Franco Arcidiaco, editore e giornalista.

Il libro affronta una delle contraddizioni della società contemporanea: mentre le esistenze diventano sempre più individualizzate e i legami tradizionali si indeboliscono, persone con storie e condizioni diverse possono ritrovarsi unite dalle stesse paure e da interpretazioni comuni della realtà.

Attraverso una riflessione sulle trasformazioni sociali, sulla comunicazione e sulla politica, Aloisio analizza come il bisogno di appartenenza e riconoscimento possa favorire la convergenza di disagi individuali differenti in nuove identità collettive. Un processo nel quale le narrazioni semplificate e la ricerca di responsabili comuni, amplificate dalle piattaforme digitali e dai sistemi algoritmici, inclusa l'intelligenza artificiale, possono contribuire a orientare percezioni e comportamenti.

Il saggio propone così una chiave di lettura dei meccanismi che influenzano il modo in cui interpretiamo la realtà e ci riconosciamo negli altri, invitando a riflettere sulle possibilità di costruire appartenenze che non si fondino necessariamente sulla contrapposizione.

Claudio Aloisio si occupa di comunicazione da oltre quarant'anni ed è alla guida di A&S Promotion, una delle più longeve agenzie calabresi di pubblicità e marketing. Da circa dieci anni è impegnato nella rappresentanza delle imprese e attualmente è presidente di Confesercenti Calabria.