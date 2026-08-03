Mercoledì 5 agosto 2026 il solenne e significativo momento di preghiera e di evangelizzazione, preceduto da un Triduo di preparazione, dal 2 al 4 agosto

Il rinomato Santuario Diocesano fondato da Fratel Cosimo, a Santa Domenica di Placanica nel reggino, si prepara a vivere una intensa giornata di fede e di comunione ecclesiale in occasione della memoria del martirio di Sant'Emidio, vescovo e martire, patrono invocato dalla tradizione cristiana come protettore contro il terremoto.

Le solenni celebrazioni, in programma mercoledì 5 agosto 2026, rappresentano un significativo momento di preghiera e di evangelizzazione per tutta la Diocesi di Locri-Gerace e per i numerosi pellegrini che, da diverse regioni d'Italia e dall'estero, raggiungono il Santuario per affidare alla Vergine Immacolata e all'intercessione dei santi le proprie intenzioni. Il programma prenderà avvio alle ore 17.30 con un momento di evangelizzazione di Fratel Cosimo, sulla vita del santo vescovo e martire, Seguirà la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, culmine della giornata liturgica e fonte della comunione ecclesiale.

Al termine della celebrazione, i fedeli prenderanno parte alla tradizionale processione con la reliquia e la statua di Sant'Emidio, segno della devozione popolare che, illuminata dalla liturgia, diventa autentica testimonianza di fede vissuta nelle strade del mondo. La giornata si concluderà con la benedizione delle piante di basilico, antico gesto della pietà cristiana che richiama la protezione del santo e l'invocazione della benedizione di Dio sulle famiglie.

Le celebrazioni saranno precedute da un Triduo di preparazione, dal 2 al 4 agosto, preceduto dalla recita del Santo Rosario alle ore 17.00 e, a seguire, la Santa Messa, offrendo ai fedeli un cammino spirituale di raccoglimento e di preparazione alla festa. L'iniziativa si inserisce nella missione evangelizzatrice del Santuario Diocesano "Nostra Signora dello Scoglio", luogo di preghiera, conversione e accoglienza, che continua a richiamare centinaia di migliaia di pellegrini, da ogni parte del mondo, desiderosi di rinnovare la propria fede attraverso la confessione, l'ascolto della Parola di Dio, la celebrazione dei Sacramenti e la devozione mariana.