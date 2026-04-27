La nuova associazione culturale giovanile fondata da 21 membri, uniti dalla volontà di investire energie, idee e competenze per il rilancio sociale e culturale del territorio

Un nuovo spazio di partecipazione, crescita e impegno civile prende vita nel cuore di Plati. È stata annunciata oggi l’inaugurazione ufficiale di KAIROS – Associazione Giovanile Plati’, la nuova associazione culturale giovanile fondata da 21 membri, uniti dalla volontà di investire energie, idee e competenze per il rilancio sociale e culturale del territorio.

Alla guida dell’associazione è stata nominata la presidente Dott.ssa Violi Denise Elisabetta, che insieme al gruppo fondatore ha presentato il progetto come “un presidio di libertà e cultura”, aperto ai giovani e alla cittadinanza.

Il nome scelto, KAIROS, richiama il concetto del “momento giusto”, dell’occasione da cogliere con coraggio e determinazione. Un messaggio chiaro: non aspettare il cambiamento, ma costruirlo nel presente.

Alla cerimonia inaugurale oltre alla comunità, erano presenti numerose autorità civili, religiose e rappresentanti del territorio. Hanno preso parte all’evento l’Amministrazione comunale, il Sindaco F.F. Giovanni Sarica, il sacerdote Padre Dawinso Licona Sierra, le Forze Dell’Ordine e diverse associazioni locali, testimoniando con la loro presenza vicinanza e sostegno alla nuova realtà associativa.

L’associazione nasce con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali, laboratori creativi, incontri formativi e attività sociali rivolte soprattutto alle nuove generazioni. Tra i valori fondanti del progetto emergono inclusione, innovazione, semplicità e partecipazione attiva, con particolare attenzione al contrasto di bullismo, discriminazioni e razzismo.

Nel manifesto presentato dai fondatori, KAIROS si definisce anche uno “spazio neutro”, dove ogni giovane possa esprimere liberamente la propria identità e le proprie idee, senza il peso di pregiudizi o pressioni esterne.

Grande entusiasmo in paese per questa nuova realtà, che punta a creare una rete con famiglie, scuole, istituzioni locali e associazioni, nella convinzione che nessun territorio possa cambiare da solo.

Con l’inaugurazione di oggi, Plati accoglie dunque una nuova energia civica e culturale. KAIROS lancia un invito semplice ma forte a tutta la comunità: il momento giusto è adesso.