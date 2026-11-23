Al Consultorio Spoke Integrato e al Centro per la Famiglia «La Casa di Alice», un incontro dedicato alla salute dei neonati, al supporto psicologico dei genitori e all'importanza della prevenzione, arricchito dalle testimonianze delle mamme

Si è svolta il 17 novembre, presso il Consultorio «Spoke» Integrato e il Centro per la Famiglia «La Casa di Alice», in via delle Fabbriche, l’iniziativa dedicata alla Giornata Mondiale della Prematurità. L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione di famiglie, cittadini e professionisti, offrendo uno spazio di informazione e confronto sui bisogni dei bambini nati prematuri e dei loro genitori.

Ad aprire l’incontro sono intervenuti il Vicesindaco del Comune di Polistena, Giuseppe Politanò, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e la dott.ssa Antonietta Dominello, responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Polistena. Gli interventi istituzionali hanno richiamato il valore della collaborazione territoriale e della presenza di servizi capaci di accompagnare le famiglie nelle diverse fasi della vita.

Il programma ha affrontato la prematurità attraverso il contributo di diverse professionalità. La dott.ssa Vittoria Vardè, psicologa e psicoterapeuta, ha sviluppato il tema «Nascere prima del tempo: il trauma, le emozioni e la relazione», soffermandosi sui vissuti dei genitori e sull’importanza della relazione affettiva con il bambino. Le ostetriche Cristina Zappia e Lavinia Agrillo hanno contribuito al confronto sugli aspetti della maternità e sull’accompagnamento delle donne e delle famiglie. È intervenuto anche Gabriele Alessi, coordinatore infermieristico dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia di Polistena.

La dott.ssa Raffaella Napoli, logopedista, e la dott.ssa Maria Grazia Strano, neuropsicomotricista, hanno approfondito il tema dello sviluppo del bambino, con attenzione alla prevenzione e all’individuazione precoce delle difficoltà. Dai contributi è emersa l’importanza di percorsi coordinati, nei quali le competenze sanitarie, psicologiche, sociali e riabilitative possano integrarsi.

Parte integrante dell’incontro sono state le testimonianze di alcune mamme che hanno vissuto l’esperienza della nascita prematura. Attraverso i loro racconti, hanno portato all’attenzione dei presenti le difficoltà e i bisogni connessi a questo percorso. Il loro contributo ha evidenziato il valore dell’ascolto e della vicinanza dei servizi e della comunità.