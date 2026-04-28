È stata firmata dal Sindaco di Polistena Michele Tripodi un’ordinanza sindacale con cui si dispone per la giornata del 1 maggio, festa dei lavoratori, la chiusura delle attività commerciali, medie e grandi strutture di vendita operanti a Polistena.

«L’ordinanza - ha spiegato il Sindaco - si è resa necessaria per tutelare la salute ed il benessere psicofisico di lavoratrici e lavoratori che spesso nei giorni festivi sostengono turni ininterrotti, mansioni ripetitive e defaticanti».

L’ordinanza sindacale in questione è un atto a tutela dei diritti di persone che come tutti dovrebbero ricevere il normale diritto al riposo oltre che a stare con la famiglia nei giorni di festa. In Italia serve approvare una legislazione protettiva dai ritmi incessanti di lavoro che specie nei centri commerciali obbligano i lavoratori a non fermarsi nemmeno la domenica.

«Da Polistena - ha concluso il Sindaco - grazie a questa ordinanza si muove un primo cambio di passo. Speriamo che altri Sindaci seguano il nostro esempio».