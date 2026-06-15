Attiva la nuova piattaforma digitale che consente di presentare pre-denunce e segnalazioni senza recarsi immediatamente negli uffici. Per gli smarrimenti non sarà più necessaria la formalizzazione in presenza

Da oggi, 15 giugno, entra in funzione il nuovo servizio della Polizia di Stato «Denunce online», una piattaforma digitale pensata per semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione e rendere più rapide alcune procedure di denuncia e segnalazione.

Il portale, raggiungibile all'indirizzo dedicato della Polizia di Stato, consente di trasmettere online una pre-denuncia che dovrà essere successivamente formalizzata entro 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato, fissando un appuntamento direttamente attraverso la stessa piattaforma.

Nella fase iniziale di sperimentazione il servizio è attivo in alcune strutture del Lazio, tra cui le questure di Rieti e Frosinone, diversi commissariati della provincia di Frosinone, gli uffici della Polizia Postale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale competenti sul territorio.

Le tipologie di reato per le quali è attualmente possibile presentare una pre-denuncia online sono il furto, la frode informatica, la truffa, l'accesso abusivo a sistema informatico o telematico, l'indebito utilizzo di carte di credito o strumenti di pagamento e la diffamazione online.

La novità riguarda però anche tutto il territorio nazionale. Sempre da oggi, infatti, è operativo in tutta Italia il sistema di segnalazione online degli smarrimenti di beni personali, senza la necessità di recarsi successivamente presso un ufficio di Polizia per completare la procedura.

Attraverso il portale sarà possibile segnalare lo smarrimento di telefoni cellulari, tablet, computer portatili, chiavi, denaro, carte d'identità cartacee o elettroniche, bancomat, carte di credito, targhe, libretti postali, contrassegni per persone con disabilità e altri documenti o oggetti personali.

Una volta inviata la segnalazione, il verbale protocollato sarà disponibile nell'area personale del portale entro 96 ore. Il documento scaricato avrà validità per le successive richieste di rilascio di duplicati, rinnovi documentali o altre pratiche amministrative che richiedano la certificazione dello smarrimento.

Il servizio «Denunce online» è accessibile anche attraverso l'App IO, nella sezione dedicata ai servizi del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.