I ragazzi al centro, non come destinatari ma come parte attiva del cambiamento. È questo il filo conduttore della terza Giornata Nazionale sulla Povertà Educativa, promossa in Calabria dal Corecom in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale. Un appuntamento che, nell’Aula consiliare di Palazzo Campanella, ha trasformato un momento istituzionale in uno spazio di confronto reale tra generazioni.

Non una semplice cerimonia, ma un’esperienza partecipativa costruita attorno ai linguaggi dei giovani: musica, comunicazione e produzione di contenuti. Gli studenti coinvolti non si sono limitati ad assistere, ma hanno interagito, valutato e contribuito attivamente allo sviluppo della giornata, prendendo parte anche al processo di selezione dei lavori premiati.

Accanto alla dimensione educativa, l’iniziativa ha messo in evidenza il ruolo della comunicazione come strumento di inclusione e contrasto alle fragilità. Un approccio che ha trovato espressione concreta nel coinvolgimento delle radio calabresi e nella creazione di un format musicale originale, capace di costruire un ponte tra mondi diversi attraverso un linguaggio immediato e condiviso.

Presente il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, che ha portato il saluto dell’Assemblea legislativa, soffermandosi sul valore della partecipazione giovanile. «Oggi questo spazio si apre a voi, alle vostre idee, alla vostra sensibilità, al vostro modo di guardare il mondo – ha dichiarato –. Quando si parla di povertà educativa si pensa a ciò che manca, ma è necessario partire da ciò che possiamo costruire insieme».

Nel dialogo con gli studenti sono emersi temi centrali come il lavoro, le opportunità per i giovani e il ruolo della formazione. Questioni affrontate senza retorica, tra criticità e prospettive, con uno sguardo rivolto alle politiche regionali per sostenere percorsi di crescita e sviluppo.

Momento centrale della giornata è stata l’assegnazione dei “Premi di qualità per i migliori contenuti comunicativi di contrasto alla povertà educativa”. A conquistare il primo posto è stata Media Radio TV-GS Channel con l’opera «Lo sport efficace strumento di contrasto alla povertà educativa». Seconda classificata Vladimir Srls, marchio «Riviera», rappresentata da Rosario V. Condarcuri, con «Aurora di Calabria». Terzo posto per Inedikal Srl, marchio «La Nuova Calabria», rappresentata da Enzo Mattia Edoardo Costa, con «La scuola diventa impresa – per un futuro diverso».

A rafforzare il carattere dinamico dell’iniziativa anche la presenza delle emittenti Radio CRT, Antenna Febea e Radio Ciak, insieme agli interventi musicali degli artisti Tatho, Desirée Nobile e Diletta, che hanno contribuito a rendere più immediato e coinvolgente il dialogo con i giovani.

Significativa la partecipazione delle scuole del territorio, con studenti provenienti da diversi istituti superiori cittadini, coinvolti in prima linea sia nelle attività che nell’organizzazione dell’accoglienza.

Una giornata che ha restituito un’immagine concreta di partecipazione e che prova a spostare il baricentro del dibattito: dalla mancanza di opportunità alla costruzione condivisa di nuove possibilità.