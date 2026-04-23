Il percorso tracciato dal suo fondatore, l’indimenticato Aldo De Leo, continua con rinnovato slancio in vista della XXI^ edizione del Premio Letterario “Città di Siderno”, presentata nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina nella sala del Consiglio Comunale.

L’incontro ha svelato i sette titoli che concorrono al prestigioso riconoscimento, in un’edizione segnata da un’acuta sensibilità documentale e da opere capaci di restituire, con autenticità, la complessità del sentire contemporaneo.

Il Premio Letterario “Città di Siderno” - XXI Edizione sarà realizzato con il fattivo supporto del Comune di Siderno nel quadro del finanziamento ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), istituto autonomo del Ministero della Cultura, che ha premiato il progetto "Siderno. I Mondi Possibili della Lettura", presentato dall’Ente dopo che Siderno è stata insignita, per il secondo triennio consecutivo, del titolo di "Città che Legge".

La proficua collaborazione tra il comitato organizzatore presieduto da Domenico Catalano e l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, si concretizza in un rinnovato slancio del premio, la cui cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 8 maggio alle 19 al Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” e sarà condotta dal giornalista Ugo Floro, tra i professionisti individuati dal Comune di Siderno per le attività di comunicazione del progetto “Siderno. I Mondi Possibili della Lettura”.

Quest’ultimo è intervenuto in videoconferenza, dopo l’introduzione dell’assessore alla Cultura della Città di Siderno Francesca Lopresti e prima del Presidente del comitato organizzatore Domenico Catalano.

La selezione dei finalisti offre uno spaccato d'eccellenza della letteratura contemporanea:

Per la narrativa, l'eleganza di Fabio Andina e il realismo magico di Saverio Gangemi (entrambi Rubbettino) si confrontano con lo sperimentalismo di Francesco Bova (Meligrana Editore) e l'introspezione poetica di Arianna Biscotto (Fara Editore). A chiudere il cerchio, la grande epopea storica di Alessandro Rivali (Mondadori).

Per la saggistica, lo sguardo si volge alla storia profonda e politica del nostro Paese con le opere di Ilario Ammendolia (Città del Sole), sulla Repubblica di Caulonia, e di Pino Ippolito Armino (Laterza), sulla complessità storica del Mezzogiorno.

Il Premio ha istituito una Giuria dei Ragazzi, formata dagli studenti del Polo Tecnico Professionale “Marconi – Ipsia Art – Zanotti”, che hanno analizzato le opere per decretare il proprio vincitore. Durante la serata finale, le studentesse cureranno una lettura critica del romanzo "Il pallone di stoffa" di Walter Pedullà; i ragazzi presenteranno, inoltre, un elaborato originale ispirato alle tematiche dell'opera, onorando il lascito intellettuale del compianto Presidente Onorario della Giuria del Premio.