Il circolo “W. Schepis” esprime solidarietà alla comunità colpita e richiama alla prudenza: «Vicenda grave, ma nel rispetto della presunzione di innocenza e del lavoro della magistratura»

Il Partito Democratico di Taurianova, circolo “W. Schepis”, esprime il proprio ringraziamento alla Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine per l’operazione che, secondo quanto emerso dagli organi di stampa, ha consentito di individuare in tempi rapidi i presunti responsabili della rapina compiuta ai danni della gioielleria Mazzù di Rizziconi e di recuperare la refurtiva.

Abbiamo scelto di attendere prima di intervenire pubblicamente, proprio per avere notizie più certe sugli accadimenti e per evitare valutazioni affrettate su una vicenda grave e delicata, ancora al vaglio degli inquirenti e dell’autorità giudiziaria.

Il nostro pensiero va alla comunità di Rizziconi, ai titolari dell’attività colpita e a tutti i cittadini che hanno vissuto con comprensibile preoccupazione quanto accaduto. Siamo, inoltre, particolarmente colpiti dal fatto che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, tra le persone coinvolte nella vicenda figurerebbero anche cittadini taurianovesi. Una circostanza che ci tocca da vicino e che impone una riflessione seria, senza generalizzazioni e nel pieno rispetto delle garanzie, sulla necessità di rafforzare la cultura della legalità, il senso di responsabilità collettiva e la fiducia nelle istituzioni.

Allo stesso tempo, la rapidità dell’intervento rappresenta un segnale importante di presenza dello Stato e di capacità di risposta delle istituzioni.

È necessario, però, mantenere un approccio serio, responsabile e garantista. Le persone coinvolte sono, allo stato, presunte responsabili e ogni valutazione definitiva spetta alla magistratura, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dal nostro ordinamento.

Questa vicenda conferma quanto sia importante rafforzare la presenza dello Stato nella Piana, sostenendo il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine con organici, mezzi e strumenti adeguati. La sicurezza dei cittadini e delle attività economiche non può essere affidata alla propaganda o alla paura, ma richiede istituzioni presenti, coordinate e messe nelle condizioni di operare con efficacia.

Il PD Taurianova continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare sicurezza, legalità, tutela delle comunità locali e fiducia nelle istituzioni.

Dichiarazione del consigliere comunale PD Raffaele Loprete:

«Ringrazio la Polizia di Stato e tutte le Forze dell’Ordine per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. Di fronte a fatti gravi come questo, la politica deve parlare con equilibrio e senso di responsabilità: bisogna garantire sicurezza ai cittadini, sostenere il lavoro degli inquirenti e rispettare pienamente la presunzione di innocenza. La nostra comunità deve continuare a credere nello Stato, nelle sue istituzioni e nella forza della legalità.»