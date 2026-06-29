Il sindacato di Polizia esprime il proprio plauso agli agenti per il rapido arresto dei quattro presunti responsabili e il recupero della refurtiva. Contestualmente chiede il potenziamento di organici, mezzi e risorse per rafforzare il presidio di legalità nella Piana di Gioia Tauro

La Segreteria Provinciale del SAP di Reggio Calabria desidera esprimere il proprio plauso al personale del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro che, a seguito della rapina consumata ai danni di una gioielleria di Rizziconi, ha dimostrato ancora una volta elevata professionalità, prontezza operativa e spiccato acume investigativo, avviando con tempestività le attività di polizia giudiziaria che, secondo quanto reso noto dagli organi di informazione, hanno consentito in poche ore di individuare e trarre in arresto quattro presunti responsabili del grave episodio criminoso, recuperando l'intero bottino della refurtiva (oltre 300.000 euro) e parti delle armi sottratte durante la rapina.

L'esito dell'operazione, maturato in tempi estremamente rapidi, rappresenta la dimostrazione concreta dell'efficacia dell'azione investigativa svolta dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato, frutto di competenza, intuito investigativo, perfetta conoscenza del territorio e straordinaria capacità di coordinamento operativo.

L'immediato intervento, l'elevata preparazione professionale e lo spirito di servizio dimostrati dai colleghi rappresentano l'ennesima testimonianza dell'impegno quotidiano profuso dagli operatori della Polizia di Stato, che con dedizione, coraggio e senso del dovere si pongono costantemente a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità, onorando con il loro operato l'intera Amministrazione.

Il risultato conseguito conferma, ancora una volta, il ruolo strategico del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, presidio imprescindibile di legalità in un territorio particolarmente complesso come quello della Piana di Gioia Tauro, caratterizzato dalla radicata presenza della criminalità organizzata e da un contesto che impone una costante e qualificata presenza dello Stato.

Proprio in ragione di tale scenario, il SAP ritiene non più rinviabile una concreta attenzione da parte dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nei confronti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, che deve essere posto nelle condizioni di operare con la massima efficacia attraverso un deciso potenziamento degli organici, dei mezzi e delle risorse strumentali. Operazioni di tale livello dimostrano che investire sul Commissariato di Gioia Tauro significa investire nella sicurezza dell'intera Piana e dell'intera provincia di Reggio Calabria. È pertanto imprescindibile che questo presidio venga ulteriormente rafforzato con personale qualificato, dotazioni adeguate e strumenti tecnologici idonei a fronteggiare un fenomeno criminale sempre più organizzato e articolato.

Ai colleghi del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro va il più sentito ringraziamento della Segreteria Provinciale del SAP di Reggio Calabria per l'alto senso del dovere, il coraggio e la professionalità dimostrati. Ancora una volta hanno dato prova di come, quando lo Stato è presente con donne e uomini preparati e messi nelle condizioni di operare, sappia fornire una risposta immediata ed efficace ai cittadini, rafforzando la fiducia nelle Istituzioni e riaffermando concretamente il principio di legalità.