Nel corso della manifestazione sono state consegnate anche le croci di anzianità per i 15, 25 e 35 anni di servizio , simbolo concreto di una lunga esperienza vissuta accanto ai più fragili e alle persone in difficoltà

Nella suggestiva cornice della sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è svolta nella giornata del 9 maggio 2026 la cerimonia di consegna delle Benemerenze del “Tempo della Gentilezza” nella classe di “Bronzo” e delle croci di anzianità dedicate ai volontari della Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa, promossa dal Comitato di Reggio Calabria della Cri, ha rappresentato un importante momento di riconoscimento per tutti quei volontari che, durante la difficile emergenza pandemica del 2020 , si sono distinti per impegno, dedizione e spirito di servizio verso la comunità.

Nel corso della manifestazione sono state inoltre consegnate le croci di anzianità per i 15, 25 e 35 anni di servizio , simbolo concreto di una lunga esperienza vissuta accanto ai più fragili e alle persone in difficoltà. Particolarmente toccante il momento della consegna della Croce di anzianità e d’eccellenza per i 35 anni di attività al volontario Salvatore Dugo .

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici regionali della Cri, tra cui il presidente regionale Gianfranco Arcuri, l’ispettrice regionale Calabria del Corpo delle Infermiere Volontarie, S.lla Cinzia Fabiano, il comandante del CdM Calabria, capitano Silvestro Passarelli , con una delegazione del Corpo Militare Volontario della Cri.

Erano inoltre presenti autorità civili e militari, tra cui il Vicequestore aggiunto dott. Giuseppe Costa , il Capitano Italo Iafanti , il Vice Comandante Provinciale Ing. Emilio Collini , il Maggiore Giacomo Mazzeo e il dott. Eugenio Borrello per la Protezione Civile. Presenti anche rappresentanti di Lions Club, Fidapa e Rotary.

Nel corso della serata sono stati consegnati riconoscimenti anche a: Tita La Rocca (responsabile servizi sanitari Caritas); Filippo Frattima (direttore sanitario Cri Reggio Calabria). Alla memoria del dottor Giuseppe Barracato. Alla volontaria Caterina Spena .

La cerimonia si è conclusa con l'illuminazione di rosso di Palazzo San Giorgio , in occasione della Settimana Mondiale della Croce Rossa.