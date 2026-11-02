Il Kiwanis Club Reghion 2007 si ritrova, come ogni anno dal 2011, presso il Cimitero di Condera di Reggio Calabria, per celebrare la “Giornata del Rikordo dei Bambini morti e mai nati”. «A questi piccoli va oggi, 1° novembre, il nostro pensiero più tenero», afferma la Presidente del Club, Tiziana Suraci, nell’introdurre la cerimonia, ricordando che «la loro vita, per quanto breve, ha un valore immenso e un posto nella storia delle loro famiglie. Il nostro impegno per i bambini si esprime anche attraverso l’ascolto, la sensibilità e il rispetto per chi ne custodisce l’assenza».

La cerimonia ha visto la deposizione di un cuscino di fiori davanti alla lapide dei bambini, da parte della stessa Presidente, accompagnata in questo rito dalla Luogotenente Governatore della Divisione 10 Calabria Ultra, Anna Maria Reggio.

La Presidente del club reggino ha, quindi, invitato i presenti a «un momento di raccoglimento per tutti questi bambini, ciascuno con la propria storia e il proprio posto nei nostri cuori». Fra i Soci del Club, presenti per l’occasione, anche la Vicepresidente Silvia Biancolini, l’Immediato Past Presidente Raffaella Crucitti, la Segretaria e Lgt. Anna Maria Reggio, il Tesoriere Massimo Lupoi, i consiglieri Ivano Montalbano e Cristina Palazzolo e la neo-socia Romina Amante.

La commemorazione è stata impreziosita dalla preghiera Pro parvulis qui ante nativitatem obdormiverunt, che il Prof. Cav. Giandomenico Sorice DeiMitiDieri, che ringraziamo, ha tradotto dall’aramaico donandola alla Presidente Tiziana Suraci.