Straordinario successo stanno riscuotendo al Museo diocesano gli ormai consueti laboratori creativi estivi per bambini e ragazzi dal titolo La Fabbrica dell’Arte.

I Servizi educativi museali attendono i bambini 5-10 anni venerdì 26 giugno h 15,30-18,30 per il terzo appuntamento dal titolo Crea il tuo spazio al Museo che vedrà i piccoli partecipanti coinvolti nella creazione di un ‘giardino’ a loro misura, con sagome e un diorama realizzati con materiali di riciclo.

Ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni il Museo diocesano martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio h 10-12 proporrà un Laboratorio di ceramica per imparare a modellare e colorare una scultura in argilla liberamente ispirata ad un’opera esposta in Museo.

Il Museo diocesano, grazie a un team di educatori qualificati, promuove da sempre iniziative didattiche rivolte a bambini e a ragazzi, al fine di rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività. Il gioco, infatti, non è una distrazione, ma uno dei modi più autentici per entrare nel mondo dell’arte: giocare in un Museo significa trasformare una scultura in un mondo da abitare o un dipinto in un’esperienza da esplorare a piccoli passi.

Il Museo diocesano da sempre si impegna a non essere un tempio sacro del silenzio ma uno spazio vivo che attende bambini e ragazzi per condividere l’esperienza dell’arte.