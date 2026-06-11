Si proseguirà domani con la prova di Italiano e sabato con quella di matematica. Da lunedì gli orali. A seguire i quasi cinquemilatrecento maturandi delle scuole secondarie superiori inizieranno i loro esami di stato giovedì 18 giugno
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Tra i 70.500 allievi delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria, 5mila alunni di terza della scuola secondaria di primo grado il primo gruppo ancora non andranno in vacanza perchè chiamati al conseguimento della cosiddetta ‘minimaturità’. Al via oggi gli esami scritti con la prova di lingua straniera. Si proseguirà domani con la prova di Italiano e sabato con quella di matematica. Da lunedì gli orali.
A seguire i quasi cinquemilatrecento maturandi delle scuole secondarie superiori inizieranno i loro esami di stato giovedì 18 giugno. Poi sarà vacanza anche per loro.