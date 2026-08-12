Il progetto sostiene attività educative, sportive e ricreative per ragazzi tra i 6 e i 19 anni. Il Comune cerca gli enti erogatori: domande online entro le ore 12 del 17 agosto

Un sostegno concreto alle famiglie e nuove opportunità di inclusione per minori e giovani con disabilità. È questo l’obiettivo del progetto “La mia estate”, promosso dal Comune di Reggio Calabria in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale e finanziato attraverso le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS).

L’intervento è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19 anni e punta a favorire la partecipazione ad attività educative, sportive, ludico-ricreative e di socializzazione. Al centro del progetto c’è la possibilità per le famiglie beneficiarie di scegliere liberamente i servizi e gli operatori presso cui utilizzare il contributo.

Per ciascun destinatario il voucher potrà raggiungere un valore massimo di 3.000 euro, consentendo di sostenere la partecipazione a percorsi e attività pensati per promuovere autonomia, relazioni e piena partecipazione alla vita sociale.

Accreditamento degli enti erogatori

Per costruire la rete dei servizi, il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta agli enti interessati all’accreditamento. Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, le cooperative sociali e gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso.

Tra gli elementi richiesti figura anche una documentata esperienza nella gestione di servizi inclusivi destinati a persone con disabilità. Gli operatori ammessi saranno inseriti nel sistema attraverso il quale le famiglie potranno successivamente individuare le attività e i servizi da finanziare con il voucher.

Le iniziative potranno essere realizzate a partire dalla sottoscrizione della convenzione tra il soggetto gestore e il Comune di Reggio Calabria e fino al 20 novembre 2026. In base alle disposizioni regionali, potrà essere prevista un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2026.

Domande online, scadenza il 17 agosto

La procedura per la manifestazione di interesse è interamente telematica. La piattaforma comunale è stata aperta alle 8 del 3 agosto 2026 e resterà disponibile fino alle 12 del 17 agosto 2026.

Per presentare la domanda è necessario accedere attraverso SPID o CIE, compilare il modulo online e caricare la documentazione richiesta dall’Avviso.

L’amministrazione comunale precisa che non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse tramite PEC, posta elettronica ordinaria o consegnate a mano. Gli operatori interessati dovranno quindi utilizzare esclusivamente il canale digitale previsto dalla procedura.

L’invito è a non attendere le ultime ore prima della scadenza, così da poter completare senza difficoltà tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma.

Il progetto “La mia estate” si inserisce così in un percorso di rafforzamento delle politiche di inclusione rivolte alle giovani persone con disabilità, mettendo a disposizione delle famiglie una risorsa economica significativa e, al tempo stesso, ampliando la rete territoriale di soggetti qualificati in grado di offrire attività accessibili e inclusive durante il periodo estivo.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Welfare – Ambito Territoriale Sociale del Comune di Reggio Calabria all’indirizzo servizisociali@reggiocal.it. La procedura e la documentazione sono disponibili sulla piattaforma online dedicata del Comune.