L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Anassilaos, guidata da Stefano Iorfida, propone un affascinante percorso tra storia, arte e filatelia, attraverso una selezione di francobolli dedicati ai pontefici romani
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Roma, 21 gennaio 2008 poste insegna
Sarà inaugurata giovedì 21 maggio alle ore 10.30, presso lo Spazio Espositivo di Poste Italiane in via Miraglia a Reggio Calabria, alla presenza di S.E. Rev.ma Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova e del direttore della Filiale di Reggio Calabria di Poste Italiane Giuseppe Fusco, la mostra “Tu es Petrus… Da Pietro a Leone: i Romani Pontefici nei francobolli”.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Anassilaos, guidata da Stefano Iorfida, propone un affascinante percorso tra storia, arte e filatelia, attraverso una selezione di francobolli dedicati ai pontefici romani, da San Pietro fino all’età contemporanea. Un viaggio che consente di ripercorrere, tramite l’emissione postale, momenti significativi della storia della chiesa e della comunicazione visiva.
Poste Italiane, che ha collaborato alla realizzazione della mostra, conferma ancora una volta il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e della filatelia quale strumento di divulgazione storica e identitaria.
L’esposizione sarà visitabile dal 21 maggio al 6 giugno negli orari di apertura della sede, un appuntamento rivolto agli appassionati di filatelia, agli studiosi e a tutti coloro che desiderano scoprire, attraverso i francobolli, un racconto originale e suggestivo della storia.