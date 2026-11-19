Una giornata di mobilitazione, informazione, sensibilizzazione e lotta femminista promossa dalle associazioni, dai collettivi e dalle realtà del territorio

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre le associazioni, i collettivi e le realtà del territorio reggino scenderanno in piazza per una giornata di mobilitazione collettiva contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

L’iniziativa nasce dalla volontà di ribadire come la violenza di genere non rappresenti un’emergenza, un fatto isolato o una questione privata, ma sia il risultato di un sistema patriarcale che attraversa la società, le relazioni e gli spazi della vita quotidiana.

Il programma della giornata

A partire dalle ore 10:00, Piazza Italia ospiterà un presidio permanente con attività gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, momenti di informazione, sensibilizzazione e confronto a cura delle realtà coinvolte, con l’obiettivo di condividere strumenti e costruire consapevolezza collettiva.

Alle ore 16:30, da Piazza De Nava, partirà il corteo femminista contro la violenza di genere, che attraverserà le strade della città fino a raggiungere Piazza Italia, dove proseguiranno gli interventi e le attività delle associazioni e delle realtà partecipanti.

Una mobilitazione collettiva, femminista e intersezionale

La giornata non vuole essere soltanto un momento di memoria per le vittime della violenza di genere, ma anche un’occasione per rivendicare il diritto di ogni persona a vivere libera dalla violenza, dalla paura e dalle discriminazioni.

Attraverso questa mobilitazione, le realtà promotrici intendono ribadire la necessità di un impegno quotidiano e collettivo nel contrasto alla violenza patriarcale, nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni e negli spazi pubblici.