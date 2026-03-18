Dal 19 al 26 marzo l’Ateneo apre le porte alla città: mostre, incontri, workshop e ospiti per raccontare il ruolo della ricerca e della formazione nello sviluppo del territorio

Una settimana di iniziative per raccontare l’università alla città e rafforzare il legame con il territorio. Anche l’Università Mediterranea di Reggio Calabria aderisce a «Università Svelate», la Giornata Nazionale delle Università promossa dalla Crui, con un calendario di appuntamenti che si svilupperà dal 19 al 26 marzo.

Un programma articolato che mette insieme orientamento, cultura, sport, arte e benessere, rivolto non solo agli studenti ma anche alle scuole e alla cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio scientifico e sociale costruito dall’Ateneo e rendere visibile il contributo della ricerca allo sviluppo del territorio.

Ad aprire la settimana sarà, giovedì 19 marzo alle ore 17 alla Residenza universitaria di via Roma, la presentazione del programma di internazionalizzazione «MED_ASA». A seguire, alle 18:45, il concerto dell’Ensemble Mediterranea presso il Campus Mediterraneo, nel complesso del convento dei Padri Monfortani.

La giornata più ricca sarà quella del 20 marzo. Alle 8:45, al lotto D della Cittadella universitaria, è prevista l’inaugurazione della mostra «Lo sport è valore» del pittore reggino Natino Chirico, che resterà visitabile fino al 27 marzo e sarà accompagnata da visite guidate rivolte agli studenti degli istituti scolastici. Nella stessa giornata si terranno anche il convegno dedicato al benessere studentesco nell’Aula Magna Quistelli e la competizione delle «OrSiadi» all’Aula Magna Quaroni, insieme a lezioni aperte, seminari, workshop e presentazioni dell’offerta formativa nei diversi dipartimenti.

A chiudere il programma, giovedì 26 marzo alle ore 17 nell’Aula Magna Quistelli, sarà l’incontro con Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo, che presenterà il suo libro «Egoisti di squadra» in dialogo con il Rettore e la Prorettrice delegata per l’Orientamento.

«Università Svelate» si conferma così un’occasione di apertura e confronto con la cittadinanza, attraverso cui l’Università Mediterranea ribadisce il proprio ruolo non solo formativo, ma anche culturale e sociale, contribuendo attivamente alla crescita del territorio.