Numerosi studenti, accompagnati dai militari del Comando, hanno potuto seguire un percorso didattico alla scoperta del patrimonio naturale e delle eccellenze alimentari calabresi

Si sta svolgendo a Reggio Calabria presso Palazzo Zani, sede del Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria” la celebrazione della giornata nazionale del “Made in Italy” istituita nel 2023 dallo Stato Italiano. Una giornata quella odierna, dedicata alla valorizzazione della creatività, della qualità e delle eccellenze produttive nazionale.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di far riconoscere e promuovere il valore delle imprese italiane attraverso una importante riflessione sul ruolo del Made in Italy come elemento centrale dell’identità culturale ed economica del paese e rafforzare nei giovani la consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturale, in linea con la qualità, identità e sostenibilità dei prodotti italiani. La manifestazione che terminerà domani darà la possibilità ai visitatori lungo un percorso espositivo di conoscere la Tutela Agroalimentare dei prodotti calabresi muniti del marchio di qualità, la Tutela dell’Ambiente delle Foreste e della Biodiversità regionale, la Tutela delle specie in via di estinzione (CITES), la Tutela degli Animali e le Tecnologie.

Alla manifestazione hanno collaborato l’Università Mediterranea di Reggio Calabria-Dipartimento di Agraria, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), il Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, i Carabinieri della Tutela Agroalimentare di Messina.

Già dalla mattinata di oggi numerosi studenti, accompagnati dai militari del Comando hanno potuto seguire un percorso didattico alla scoperta del patrimonio naturale e delle eccellenze alimentari calabresi, delle tecnologie utilizzate dai carabinieri forestali per lo svolgimento delle attività operative di competenza, delle specie animali protette. Gli studenti hanno vissuto inoltre una realtà virtuale grazie ai visori META-QUEST.

Previsto nei due giorni l’afflusso di circa 390 studenti reggini, degli Istituti scolastici “T. Campanella”, “Piria”, “Volta” e “Radice Alighieri”.